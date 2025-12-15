外貿協會穩定幣論壇：完整資訊與清楚脈絡 是企業因應變局的基礎

外貿協會15日於台北國際會議中心辦理「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀集新加坡Circle，日本、韓國產業協會，全球支付領導企業Visa，以最完整的跨國視角，協助企業掌握更充分、可靠的資訊，並做出更穩健判斷。活動吸引將近400位來自製造、服務、商貿、金融業代表參與，反映業界對這個議題的高度關注。

貿協表示，在規劃這場論壇時，就是從企業實務視角出發，特別把產業、金融、監理與國際實務幾個關鍵視角放在一起，期望透過本次論壇，協助臺灣企業從多角度更充分的瞭解跨境結算新趨勢，打造更具韌性的商業競爭力。

貿協董事長黃志芳表示，面對全球政經情勢與供應鏈持續調整，跨境貿易工具與運作方式正在出現新變化。貿協本著服務臺灣企業理念，協助臺灣企業在面對此一新興金融科技議題時，以中立中性的角色，提供企業更全面的資訊，讓企業能夠充分的辨識風險，進而做出審慎的評估與判斷，作為與因應國際環境變化的參考。央行對數位貨幣的立場對外做了很明確地宣示。這也讓我們更確認：任何跨境支付的新工具與新模式，最終都必須回到可信任與可治理的原則。

Circle新加坡亞太區策略與公共政策副總裁David Katz說明，USDC目前流通於185個國家，每月交易量已超過3.1兆美元，觸及全球6億名使用者。他指出，企業端使用情境近年快速增加，包括跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者支付、平台退款與境外客戶收款等需求。他也表示，這些應用場景的目的不是取代既有金融體系，而是「補強」跨境流程效率，使企業能在不同市場之間更快速地移動資金。

日本加密資產商業協會（JCBA）專務理事幸政司表示，日本自2023年起將穩定幣納入「電子支付手段（EPI）」管理，日本正推動銀行、金流公司與科技業者共同合作，由多銀行共同發行穩定幣並跨機構協作，以確保市場安全與透明。2025年已有銀行與金流業者啟動日圓掛鉤穩定幣試運作。未來將持續與美國GENIUS Act與歐盟MiCA等制度接軌。

韓國金融科技產業協會（KORFIN）理事鄭求泰指出，韓國已通過多項相關法案，推動市場朝制度化與企業採用方向發展，電商、科技平台與金融服務業者已陸續探索使用穩定幣處理跨境撥款、內容付費與交易結算等情境。韓國亦正在規劃由銀行、電子金融業者與錢包服務業者組成的跨域聯盟，以提升應用場景的互通性。

Visa派出亞太區加密貨幣負責人Nischint Sanghavi分享全球支付生態如何因數位資產與穩定幣而出現新模式。他預估全球穩定幣2030年供給規模可能成長達到3.7兆美元。身為全球主要支付平台，Visa正積極研究如何將穩定幣與既有支付網路串接，使不同市場的企業能以一致方式處理跨境付款。