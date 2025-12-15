醫藥科技「無界花園」的園丁！中正大學校長蔡少正獲頒李天德卓越獎

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中正大學校長蔡少正表示，每個在醫藥科技領域深耕的科學家，都是十誰耕耘一座「無界花園」的園丁，把辛苦研究得到的成果，無私的和所有人分享。蔡少正（中間）獲頒「李天德卓越醫藥科技獎」，並與國家衞生研究院院長司徒惠康（左一）、永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕博士（右一）合影。（圖／中正大學提供）
國立中正大學校長蔡少正博士，日前榮獲台灣生技醫藥界最高榮譽——第21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」。此獎表彰對醫藥科技發展有重大實質貢獻的傑出學者。蔡少正以其在「子宮內膜異位症」及「胰臟癌」雙領域的開創性研究獲此殊榮，不僅是個人學術生涯的巔峰，更是中正大學在生命科學研究領域實力的最佳展現。

中正大學指出，這次評審團高度肯定蔡少正「橫跨良性與惡性疾病」的獨特研究視野。在婦女健康領域，蔡少正是國際知名的子宮內膜異位症權威。他揭示了缺氧環境與表觀遺傳如何導致子宮內膜異位，並證實其發生機制與癌細胞擴散極為相似，為這種讓無數女性受苦的頑疾找到了新的治療靶點；在癌症研究領域： 團隊近期更攻克了有「癌王」之稱的胰臟癌難題。研究發現「雙特異性去磷酸酶-2 (DUSP2)」的缺失，是導致胰臟癌細胞「克服衰老、轉為惡性」的關鍵。

蔡少正的研究特色在於「精準轉譯」，他善於從臨床檢體中發現問題，回到實驗室找出機制，再開發出能回饋臨床的診斷標記或藥物策略。這類研究成果不僅豐富了疾病生物學知識，更為未來醫藥創新與精準醫療提供重要科學基礎。

在頒獎典禮上，蔡少正發表得獎感言，他將這份榮譽，歸功於研究路上同行的夥伴。

蔡少正表示，「科學研究是一條漫長且充滿挑戰的道路，這份獎項是對我實驗室所有博碩士學生、研究助理以及合作醫師們最直接的鼓勵。沒有他們的日夜努力，這些科學發現無法成真。」

他特別提到，從基礎醫學走到臨床應用是每一位科學家的夢想。「我們致力於探討疾病發生的分子機制，目的只有一個——就是希望能為臨床上難以治癒的疾病，找到新的契機。」 蔡少正強調，每個在醫藥科技領域深耕的科學家，都像一個努力耕耘一座「無界花園」的園丁，把辛苦研究得到的成果，無私的和所有人分享，一起為人類健康福祉貢獻心力。

中正大學表示，李天德醫藥科技獎是台灣醫藥科研的標竿，重視「學術」與「應用」並重，蔡少正的獲獎正是最佳典範。學校將以此為契機，持續推動跨領域生醫研究，培育更多具備創新思維與實作能力的頂尖人才。

