日立永大搶攻高速梯市場 力拚明年接單成長兩成

日立永大電梯董事長井手浩二15日表示，受到房市低迷影響，今年新梯接單量較去年衰退15%，但汰舊換新業務接單量逆勢成長17％，預期明年仍會受到衝擊，但集團致力推動高速梯市場，目標明年高速梯接單成長兩成。

日立永大總經理沈裕舜表示，自去年9月央行實施選擇信用管制後，重挫房市買氣，連帶讓許多建商延後開工與推案，因此影響了新梯市場，今年新梯接單量年減15%，不過汰舊換新業務動能仍強，年增17％，整理而言，今年整體接單量年減7％。不過，儘管接單下滑，但在維保與過去接單的新梯出貨下，今年業績仍可小幅成長1%。

沈裕舜表示，今年以高速梯、汰改業務成長較多，主要是國內老舊屋齡眾多，30年的老屋比例高達近60%，然而推動危老重建需要長期時間以及整合居民意見，許多老屋面臨都市更新前的漫長等待期，在此期間，原有電梯常出現老化、零件缺乏或性能下降等問題。

維修保養方面，沈裕舜指出，目前修保電梯數量達7.5萬台，每年穩定增加約2,000台，其中25年以上電梯估計有1.5萬台，是未來的成長利基。

新梯市場部分，井手浩二表示，將導入日本高速梯技術、智慧控制系統與永續節能設計，為台灣都市建築垂直運輸帶來更高效的運輸能力，未來也將逐步布局公共建築，像是板橋車站辦公大樓電梯汰換共18部將使用高速梯規格；而新梯部分如捷運萬大線更是公司近年最大成交案，今年承攬立法院電梯更新工程近期也已完工驗收。

展望明年，沈裕舜表示，持續布局新梯、汰改、維保市場，目標明年高速梯接單成長兩成，維保養業務穩定維持3%至5%成長，整體營運穩健成長，至於房市景氣，由於變數較大，持續審慎觀察對新梯的需求量。