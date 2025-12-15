快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

北極星藥業換帥 大股東陳賢哲接任董事長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

新藥公司北極星藥業-KY（6550）15日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔任董事長。此外，該公司也宣布Digital Capital法人董事改派代表人，法人董事代表由原任徐展平，改為第一美卡執行長魏少筠。

北極星藥業今年4月時召開董事會，原董座陳鴻文辭任，董事會推選原執行長徐展平接任公司董事長，北極星藥業表示，陳鴻文辭任原因為個人工作繁忙。該公司15日又宣布徐展平卸任董座職務，由陳賢哲出任董事長。

據了解，陳賢哲為北極星藥業大股東、現任董事。北極星藥業去年啟動現金增資案，由陳賢哲及時任董事長董事長陳鴻文領軍加碼，最後成功募得11.76億元。陳賢哲曾任松瀚科技董事長、也是知名科技投資人，為知名美國科技公司Zoom的大股東，2019年開始投資北極星；Digital Capital則是陳賢哲旗下投資公司。

北極星藥業並在2023年併購霖揚生技製藥，將該公司納為集團成員，為北極星藥業取得成長的第二引擎──多胜肽產品領域。此外，隨著北極星藥業併購霖揚生技後，更順利延攬生技藥品界資深專才徐展平加入北極星擔任執行長。

北極星藥業是全球少數研發代謝療法的抗癌新藥公司，核心項目ADI-PEG 20可用於治療肺間皮癌、膠質母細胞瘤（俗稱腦癌）、平滑肌內瘤及急性骨髓性白血病等適應症。北極星藥業表示，ADI-PEG 20有望在明年2月在美國接受查廠，如查廠順利過關，明年年中有機會拿到美國藥證；同時北極星藥業近期也將啟動ADI-PEG 20歐盟藥證申請。

北極星 董事長

延伸閱讀

加密幣商買尤文圖斯遭拒 相中義大利最成功職業足球隊

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

郭台銘長女旗下兩公司 出清鴻海持股5,180張

郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元

相關新聞

房仲：第3季六都房價呈「北穩南弱」 高雄跌幅最深

台灣房屋表示，限貸令上路滿一年，房價變化南北兩樣情，據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，台北新北...

全球第3家 星宇航空獲Airline Ratings「7-Star PLUS」飛安認證

Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航...

建築隔熱膜好處多 信義房屋：年前裝修是最佳時機

進入年底至農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察發現，多數屋主在粉刷、換窗或添新傢俱時，都是針對外觀與實用性，卻常忽略最影響居...

近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台...

台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座...

飯店級公設到位 「清景麟國家公園」成區域最強輕豪宅

房市進到沉澱期，高雄小港區隨著近年建設利多到位，指標建案陸續成形。「清景麟國家公園」完成耶誕點燈儀式，宣告小港史上最強輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。