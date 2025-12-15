北極星藥業換帥 大股東陳賢哲接任董事長

新藥公司北極星藥業-KY（6550）15日發布重大訊息，該公司董事長異動，原董事長徐展平職務調整，改由董事陳賢哲擔任董事長。此外，該公司也宣布Digital Capital法人董事改派代表人，法人董事代表由原任徐展平，改為第一美卡執行長魏少筠。

北極星藥業今年4月時召開董事會，原董座陳鴻文辭任，董事會推選原執行長徐展平接任公司董事長，北極星藥業表示，陳鴻文辭任原因為個人工作繁忙。該公司15日又宣布徐展平卸任董座職務，由陳賢哲出任董事長。

據了解，陳賢哲為北極星藥業大股東、現任董事。北極星藥業去年啟動現金增資案，由陳賢哲及時任董事長董事長陳鴻文領軍加碼，最後成功募得11.76億元。陳賢哲曾任松瀚科技董事長、也是知名科技投資人，為知名美國科技公司Zoom的大股東，2019年開始投資北極星；Digital Capital則是陳賢哲旗下投資公司。

北極星藥業並在2023年併購霖揚生技製藥，將該公司納為集團成員，為北極星藥業取得成長的第二引擎──多胜肽產品領域。此外，隨著北極星藥業併購霖揚生技後，更順利延攬生技藥品界資深專才徐展平加入北極星擔任執行長。

北極星藥業是全球少數研發代謝療法的抗癌新藥公司，核心項目ADI-PEG 20可用於治療肺間皮癌、膠質母細胞瘤（俗稱腦癌）、平滑肌內瘤及急性骨髓性白血病等適應症。北極星藥業表示，ADI-PEG 20有望在明年2月在美國接受查廠，如查廠順利過關，明年年中有機會拿到美國藥證；同時北極星藥業近期也將啟動ADI-PEG 20歐盟藥證申請。