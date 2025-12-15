快訊

星宇航空推動永續行動受肯定 勇奪雙料金獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空持續推動永續發展，再度交出亮眼成績、勇奪雙金。圖／星宇航空提供
星宇航空持續推動永續發展，再度交出亮眼成績、勇奪雙金。圖／星宇航空提供

「第二屆ESG交通運輸永續獎」日前舉行，為交通部指導之永續獎項，旨在鼓勵台灣交通運輸產業投入永續發展並肯定企業的努力，星宇航空榮獲金獎肯定。同時，星宇航空也於近期摘下TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）「臺灣企業永續獎永續報告書金獎」，充分展現星宇航空在投入推動永續的優質成果。

星宇航空表示，TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）台灣企業永續獎則為目前台灣最具指標性的企業永續獎項之一，其中「永續報告書金獎」旨在鼓勵企業依循國際標準，透明揭露其在 ESG方面的績效與承諾，並推動台灣企業永續管理的成熟度與國際接軌。

星宇航空說明，本次同時獲頒ESG交通運輸永續獎及TCSA（Taiwan Cor-porate Sustainability Awards）台灣企業永續獎永續報告書金獎，是對其推動永續成果的重要肯定。星宇航空永續行動由地面一路延伸至空中，包含積極推動地面運具電動化，行李拖車達成率已達100%、使用永續航空燃油（SAF），以及引進Airbus 新世代高效節能的機型，有效減少碳排放量。

為推動節能減碳、無紙化，近期星宇航空更將機上雜誌電子化，推出「JX Reader」雲端閱讀平台，啟動無紙化機上閱讀，旅客於登機前可以至APP Store或是Google Play下載JX Reader，享受豐富多元的全球刊物。

星宇航空榮獲「第二屆ESG交通運輸永續獎」金獎，前行政院長劉兆玄（左）親自頒獎，星宇航空黃介至採購長代表領獎。圖／星宇航空提供
星宇航空榮獲「第二屆ESG交通運輸永續獎」金獎，前行政院長劉兆玄（左）親自頒獎，星宇航空黃介至採購長代表領獎。圖／星宇航空提供
星宇航空使用永續航空燃油（SAF），以及引進Airbus 新世代高效節能的機型，有效減少碳排放量。圖／星宇航空提供
星宇航空使用永續航空燃油（SAF），以及引進Airbus 新世代高效節能的機型，有效減少碳排放量。圖／星宇航空提供

永續 星宇 碳排放

