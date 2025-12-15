星宇航空推動永續行動受肯定 勇奪雙料金獎
「第二屆ESG交通運輸永續獎」日前舉行，為交通部指導之永續獎項，旨在鼓勵台灣交通運輸產業投入永續發展並肯定企業的努力，星宇航空榮獲金獎肯定。同時，星宇航空也於近期摘下TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）「臺灣企業永續獎永續報告書金獎」，充分展現星宇航空在投入推動永續的優質成果。
星宇航空表示，TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）台灣企業永續獎則為目前台灣最具指標性的企業永續獎項之一，其中「永續報告書金獎」旨在鼓勵企業依循國際標準，透明揭露其在 ESG方面的績效與承諾，並推動台灣企業永續管理的成熟度與國際接軌。
星宇航空說明，本次同時獲頒ESG交通運輸永續獎及TCSA（Taiwan Cor-porate Sustainability Awards）台灣企業永續獎永續報告書金獎，是對其推動永續成果的重要肯定。星宇航空永續行動由地面一路延伸至空中，包含積極推動地面運具電動化，行李拖車達成率已達100%、使用永續航空燃油（SAF），以及引進Airbus 新世代高效節能的機型，有效減少碳排放量。
為推動節能減碳、無紙化，近期星宇航空更將機上雜誌電子化，推出「JX Reader」雲端閱讀平台，啟動無紙化機上閱讀，旅客於登機前可以至APP Store或是Google Play下載JX Reader，享受豐富多元的全球刊物。
