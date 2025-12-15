艾萬霖成功發展全球首創「人類+植物」外泌體 明年首季推系列保養品

前衛福部部長林奏延創立的艾萬霖生技15日宣布，該公司在既有的人源外泌體技術基礎上，再度成功發展全球首創的「人類+植物」外泌體新成果，實驗證實可兼具「抗發炎」與「組織修復」的「協同效應」，艾萬霖最快將在明年第1季推出系列保養品搶市。

艾萬霖表示，公司在原有人類臍帶間質幹細胞外泌體（hEVs）技術基礎上，首次發現植物胞外體與人類外泌體共同應用時，可在「抗發炎」與「組織修復」上展現顯著的「協同效應」（Synergistic Effects），作為皮膚健康與再生醫學應用開啟全新可能。

艾萬霖執行長林昇鋒說明，研發團隊以羅勒、金盞花、薑、芹菜與蘭花等多種植物胞外體進行測試，目前已選出兩項植物，發現植物胞外體具有明顯抗發炎能力，可降低細胞內發炎指標 IL-6，但在高濃度條件下對細胞活性有抑制。

相對地，人類臍帶間質幹細胞外泌體則展現出促進細胞修復與增生的特性。當兩者共同應用時，彼此特性相互平衡，能達到既抗發炎又促進細胞生長的理想效果。

林昇鋒指出，針對這種結合植物胞外體及人類外泌體所展現的「抗發炎」與「組織修復」協同效應，團隊透過系統化實驗設計（Design of Experiments, DOE）與數據分析方法，測試不同濃度與比例的組合，結果顯示在特定條件下，發炎反應下降近八成、細胞增生能力提升約三成。

艾萬霖將在預計明年第1季至第2季在市場上推出一系列美容產品。此外，艾萬霖生技做為新藥研發公司，目前已將肌少症列為重點，預估2026年進入臨床前試驗、2027年進入臨床第一期試驗。

艾萬霖表示，根據市場研究資料，全球外泌體在診斷與治療領域的市場規模預計於 2030 年達 9 億美元，年複合成長率高達29.4%。同時，以化粧品與醫美原料為主的外泌體市場亦呈現爆發性成長，成為國際生技企業積極投入的新藍海。

艾萬霖強調，近年植物來源胞外體因天然安全與環保特性而受到關注，但其研究與應用仍存在挑戰。植物組織來源多樣，從葉片、果實到根部皆可分離胞外體，而不同物種與萃取技術皆會影響成分與功能。由於植物胞外體與動物細胞形成機制不同，現行國際指引如 MISEV 並未納入植物類別，使學界與產業難以建立統一標準。

艾萬霖看準這一關鍵缺口，投入多年研發，結合 MISEV 精神與國際研究成果，建立出一套適用於植物胞外體的標準化製程與品質判定系統，從樣本來源到純化流程皆有嚴格控制，確保雙層膜結構完整、粒徑穩定及標誌蛋白可再現，這項技術讓植物胞外體具備可重現性與產業化潛力。

這項成果不僅揭示跨物種胞外體的互補關係，也展現艾萬霖以數據為核心、以實證為導向的研發實力，未來可望應用於皮膚保養、醫美修復與再生醫學等多重領域。

目前市場上多以「植物外泌體（Plant Exosome）」為名，但從科學角度來看，「外泌體（Exosome）」只是細胞外囊泡的一種亞型，特指由細胞內部路徑產生的奈米囊泡。由於植物胞外體的生成機制與動物細胞不同，無法完全符合外泌體的定義。

台灣食品藥物管理署（tFDA）日前已啟動命名修正，將不再以「外泌體」作為植物產品的正式稱呼，而改以「細胞外囊泡（Extracellular Vesicle）」統稱，反映主管機關朝向科學化與國際接軌的監管方向。

艾萬霖長期參與國內相關討論，以實驗數據與製程經驗提供產業建議，協助主管機關釐清植物胞外體的安全性與品質規範，推動外泌體產業邁向標準化與透明化。公司並與多家醫學與研究機構合作，期望推進臨床前驗證與法規科學研究，能以嚴謹科學為生技產業建立信任基礎。

未來，艾萬霖將持續深化與國內外研究機構及法規單位合作，推動外泌體技術的基礎研究、應用驗證與標準制定。團隊期盼，透過科學與制度並進的努力，讓「細胞外囊泡」成為連結自然與再生醫學的關鍵技術，為台灣生技產業開啟新篇。