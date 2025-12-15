合庫守護黑琵 農業部頒發感謝狀表揚

合庫銀行攜手農業部及農業部生物多樣性研究所共同建置全台首座「黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統」，自今年11月正式啟動以來，充分展現即時通報與救援成效，成功完成首例黑面琵鷺救治任務，復原情形良好，並預計於今年底進行野放，為我國候鳥保育立下重要里程碑。

為此農業部於12月10日特別頒發感謝狀予合庫銀行，肯定與政府攜手推動預警系統建置、投入救援資源及長期支持黑面琵鷺保育工作的具體貢獻，展現公私協力守護生物多樣性的行動力，更象徵金融機構也能用專業與資源投入自然保育。

黑面琵鷺為全球珍稀候鳥保育類明星物種，台灣是其最重要的過冬棲地之一，該預警系統透過即時監測、風險預警與跨單位通報機制，結合野外救援、醫療診治與後送復健流程，大幅提升黑面琵鷺中毒的存活率。本次成功救治案例，正是系統啟動後的首項實質成果，也驗證預警通報與即時救援機制的可行性。

展望未來，合庫銀行將持續深化與政府及專業研究機構的合作，從金融本業出發，結合自然保育、氣候行動與擴大生物多樣性保育行動，建構兼顧經濟發展與生態永續的正向循環，善盡企業公民責任，共同守護地球珍貴的自然資產。