快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

合庫守護黑琵 農業部頒發感謝狀表揚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行攜手農業部及農業部生物多樣性研究所共同建置全台首座「黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統」，自今年11月正式啟動以來，充分展現即時通報與救援成效，成功完成首例黑面琵鷺救治任務，復原情形良好，並預計於今年底進行野放，為我國候鳥保育立下重要里程碑。

為此農業部於12月10日特別頒發感謝狀予合庫銀行，肯定與政府攜手推動預警系統建置、投入救援資源及長期支持黑面琵鷺保育工作的具體貢獻，展現公私協力守護生物多樣性的行動力，更象徵金融機構也能用專業與資源投入自然保育。

黑面琵鷺為全球珍稀候鳥保育類明星物種，台灣是其最重要的過冬棲地之一，該預警系統透過即時監測、風險預警與跨單位通報機制，結合野外救援、醫療診治與後送復健流程，大幅提升黑面琵鷺中毒的存活率。本次成功救治案例，正是系統啟動後的首項實質成果，也驗證預警通報與即時救援機制的可行性。

展望未來，合庫銀行將持續深化與政府及專業研究機構的合作，從金融本業出發，結合自然保育、氣候行動與擴大生物多樣性保育行動，建構兼顧經濟發展與生態永續的正向循環，善盡企業公民責任，共同守護地球珍貴的自然資產。

黑面琵鷺 合庫 農業

延伸閱讀

關切軟骨魚類 CITES保育鯨鯊禁止國際間交易

果樹不敵猴子 嘉縣議員提避孕藥止猴災

玉山銀行結合金融創新 攜手台灣精材簽訂永續連結貸款

立委憂植物性廢渣混雜非法廚餘 陳駿季：載運料源有清單可稽核

相關新聞

全球第3家 星宇航空獲Airline Ratings「7-Star PLUS」飛安認證

Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航...

建築隔熱膜好處多 信義房屋：年前裝修是最佳時機

進入年底至農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察發現，多數屋主在粉刷、換窗或添新傢俱時，都是針對外觀與實用性，卻常忽略最影響居...

近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台...

台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座...

飯店級公設到位 「清景麟國家公園」成區域最強輕豪宅

房市進到沉澱期，高雄小港區隨著近年建設利多到位，指標建案陸續成形。「清景麟國家公園」完成耶誕點燈儀式，宣告小港史上最強輕...

限貸令一年、熱錢退場 第3季六都房價僅雙北市撐住 桃園以南全趴了

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，雙北竟分別小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。