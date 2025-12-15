老宅延壽前進嘉義市 董建宏：逐步實現「在宅健康老化、在地安老」

內政部15日在嘉義市產業創新研發中心舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。次長董建宏表示，臺灣已邁入超高齡社會，許多長輩仍維持活躍生活，但住宅結構與設備卻逐年老化，安全風險也隨之增加。因此政府積極推動並宣導老宅延壽計畫，期透過專業輔導與友善流程，協助民眾改善老屋環境，讓更多高齡者能實現「在宅健康老化、在地安老」的願景。

董建宏說明，內政部預計在3年內協助600棟、屋齡逾30年的4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅完成老屋修繕。補助項目涵蓋外牆修繕、屋頂防漏、電力與管線更新、增設電梯與無障礙設施等公共空間改善；住宅內部也可申請扶手增設、改善高低差、鋪設防滑地坪及防墜設備等。以集合住宅為例，公共空間須至少選擇3項修繕項目，透天住宅則需至少選擇1項室外修繕，每項最多可補助65%。以4層樓公寓為例，最高可補助至960萬元/棟；室內空間則皆採加選方式，每戶最高補助20萬元，高齡弱勢戶可加碼至30萬元。期能透過整體居住環境提升，使老屋成為符合高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」。

內政部最後表示，年底前尚有7場，如有興趣的民眾可親自到場參與瞭解政策內容。另可電洽諮詢專線（02）7701-9919，或上「都市更新入口網」查詢。今日出席貴賓，包括內政部次長董建宏、立委王美惠、內政部國土管理署長吳欣修、新北市建築師公會副理事長黃森田、社團法人嘉義縣建築師公會理事長許榮方、社團法人嘉義市建築師公會常務監事吳政哲、嘉義市政府工務處副處長余成鈺、多位嘉義市議員、里長、民眾及相關公會等共同參與。