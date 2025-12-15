慧康生技續獲日本日立及NTT青睞！提升在日企業健保市占率 營收拚倍增

慢性病AI智慧醫療平台慧康生技*-KY（7851）15日表示，公司11月正式登錄興櫃市場後，本月再度傳出海外市場捷報，其日本企業健康保險組合（Kenpo）服務再次獲得指標性企業日立（Hitachi）與 日本電信電話（NTT）選用，將於2026年持續為兩大企業集團員工提供相關照護計畫。

慧康生技表示，Kenpo是慧康自 2023年起在日本探索的新商業模式，為日本全民社會保險制度中的一種員工健康保險，通常由大型企業或集團為其員工及其眷屬獨立設立，負責提供醫療檢查與相關費用補助；相較於政府直接管理的國民健保，企業健康保險組合有時會提供更客製化的醫療預防服務。

慧康的Kenpo服務主要建立在相關員工健康檢查的基礎上。作為日本主要企業，日立的企業健保覆蓋全國超過 18萬名員工；慧康針對員工與其眷屬提供「預防糖尿病惡化」、「女性健康促進」以及甫上市的「糖尿病高風險介入」等三大核心模組：員工進行健康檢查後，企業將根據檢查結果，安排旗下員工接受不同的數位保健指導，旨在透過個人化的生活型態建議，協助員工達成健康目標。

NTT 則在2025 年委託慧康執行「預防糖尿病惡化」計畫，成功協助 90% 的參與者在三個月內降低 0.4% 的糖化血色素（HbA1c）。這不僅是 NTT 有史以來委託外部進行最大規模的「預防糖尿病惡化」方案，更值得一提的是，該計畫正好橫跨日本的新年，仍能協助參加者在許多年終聚餐和尾牙活動等期間管理血糖。

慧康日本代表取締役野本祐司 (Yuji Nomoto) 指出，榮幸再度獲得日立與NTT 的信賴，目前招募日立與 NTT 員工參與糖尿病高風險介入與預防惡化計畫的作業已於 11 月下旬至 12 月初陸續展開 。

隨著兩大主要企業順利續約，慧康在日本市場的布局也達到重大里程碑：目前慧康已成功服務日本前十大企業健保組合中的五家，顯示預防性數位健康管理在日本企業市場的影響力。

事實上，慧康的日本Kenpo營收已連續兩年以倍速成長、並於 2025年成為公司第二大主要收入來源。慧康持續成長的國際合作也彰顯了數位健康指導能有效和慢性病臨床照護互補：不僅幫助員工透過實際行動改善健康數值，同時也協助企業健保機構拓展預防性措施、透過早期介入與有效治療，實現降低政府財政負擔的長遠目標。