全家攜手鴻海等十大企業 組「咖啡渣循環再生大聯盟」

全家（5903）15日宣布攜手鴻旭科技、鴻海（2317）科技集團等10大跨產業夥伴，組建「咖啡渣循環再生大聯盟」，將於年底前擴大導入百店、明年上半年至2,200間店舖，最快2026年全店導入，創造黑金變綠金的循環商模。

全家總經理薛東都表示，全家年銷2億杯咖啡、年產6,000噸咖啡渣、店舖廢棄物處理成本高達上億元，為解決營運成本，因此不斷尋求產官各界夥伴合作，解決循環卡點、共創系統解方。此次「咖啡渣循環再生大聯盟」能落地實踐，打造一條暢通的綠色循環路徑。

據統計，全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，其中超過四分之一來自便利商店。全家宣告，在環境部特許之下，將從「點」的實驗，正式打造「面」的系統性循環解方，攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等品牌跨界結盟，逐一破解過往「源頭乾燥難、物流回收難、後端媒合難」之三大痛點，建構綠色循環生態圈。

「咖啡渣循環再生大聯盟」為全家攜手鴻旭科技、鴻海科技集團、日翊文化物流、光隆實業（8916）、歐萊德、蔚來美好、興采實業（4433）、皇家竹炭、達鋼馨、味全（1201）、UCC及RE-THINK重新思考環境教育協會等產官夥伴，透過跨界資源整合，將咖啡渣從廢棄物華麗轉身為提升經濟價值的綠色資源。

針對咖啡渣高含水、易發霉特性「源頭乾燥難」，攜手鴻旭科技共同開發專為零售場域設計的「IoT智能咖啡渣乾燥機」，能將含水率降至10%以下，從源頭確保回收品質；其內建IoT聯網功能，可於後端追蹤乾燥前後的重量變化數據。其次，活用「全家」密集據點與物流網絡優勢的「逆物流回收機制」，不僅破解「物流回收難」，其利用貨車回程空趟載運乾燥咖啡渣，不僅有效集中資源、大幅降低運輸成本，更將減少86%運輸碳排。

同時，再藉由跨產業夥伴提供穩定再生料源、專業技術加值運用，為「後端媒合難」打通最後一哩路，成功開啟「黑金變綠金」的循環大門。

回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第二階段，由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用，包括鴻海科技集團預計將咖啡渣活性碳濾網和濾芯，回用於廠區；鴻旭科技再製的濾水器濾芯則回流至「全家」店舖使用；皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業則將製成「全家」店舖夥伴制服。

除全家每年可供應至少3,000噸咖啡渣之外，也邀請味全、UCC等夥伴加入，擴大原料規模，為後端應用的規模量產需求，提供質量穩定的再生來源。