陽明2026年上半年還不會返回紅海
陽明海運（2609） 2026年東西向航線服務網絡15日公告，預計自2026年4月起生效。升級調整後東西向航線架構，服務範圍含亞洲往返美西南、美西北、美東、西北歐、地中海與中東，共計29條航線，相較2025年服務網絡，2026年新航線架構將強化跨太平洋航線於東南亞布局，歐洲線規劃輔以駁船拓展服務範圍，確保與東西向母航線銜接無虞，以提供可靠且穩健之運輸服務予全球客戶。
陽明海運表示，2026年4月起東西向航線服務仍以繞行好望角為規劃，陽明與所屬聯盟合作航商持續關注紅海、曼德海峽與蘇伊士運河周邊政經情勢與安全條件。靠港順序詳列如下，若有進一步調整將即時公布。
亞洲 - 西北歐航線規劃如下：
FE1 (歐洲一線)
蘭加鎊(Laem Chabang) - 蓋梅(Cai Mep) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 鹿特丹(Rotterdam) - 漢堡(Hamburg) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 蘭加鎊(Laem Chabang)
FP2 (歐洲二線)
釜山(Pusan) - 高雄(Kaohsiung) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 南安普敦(Southampton) - 鹿特丹(Rotterdam) - 南安普敦(Southampton) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 蘭加鎊(Laem Chabang) - 蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 釜山(Pusan)
FE3 (歐洲三線)
青島(Qingdao) - 寧波(Ningbo) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 阿爾赫西拉斯(Algeciras) - 菲力斯杜(Felixstowe) - 漢堡(Hamburg) - 安特衛普(Antwerp) - 好望角(CoGH) - 青島(Qingdao)
FE4 (歐洲四線)
上海(Shanghai) - 釜山(Pusan) - 好望角(CoGH) - 鹿特丹(Rotterdam) - 漢堡(Hamburg) - 勒哈佛爾(Le Havre) - 好望角(CoGH) - 上海( Shanghai)
FE5 (歐洲五線)
青島(Qingdao) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 勒哈佛爾(Le Havre) - 漢堡(Hamburg) - 鹿特丹(Rotterdam) - 安特衛普(Antwerp) - 勒哈佛爾(Le Havre) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 青島(Qingdao)
FE6 (歐洲六線)
釜山(Pusan) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 廈門(Xiamen) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 菲力斯杜(Felixstowe) - 安特衛普(Antwerp) - 漢堡(Hamburg) - 菲力斯杜(Felixstowe) - 好望角(CoGH) - 巴生港(Port Klang) - 新加坡(Singapore) - 蛇口(Shekou) - 釜山(Pusan)
ISE (南亞-歐洲線)
喀拉蚩(Karachi) - 哈吉拉(Hazira) - 孟德拉(Mundra) - 納瓦夏瓦(Nhava Sheva) - 可倫坡(Colombo) - 好望角(CoGH) - 南安普敦(Southampton) - 鹿特丹(Rotterdam) - 漢堡(Hamburg) - 安特衛普(Antwerp) - 好望角(CoGH) - 喀拉蚩(Karachi)
亞洲 - 地中海航線如下：
MD1 (地中海一線)
高雄(Kaohsiung) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 達米埃塔(Damietta) - 比雷埃夫斯(Piraeus) - 伊斯坦堡(Istanbul) - 伊茲密特(Izmit) - 梅爾辛(Mersin) - 達米埃塔(Damietta) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 高雄(Kaohsiung)
MS2 (地中海二線)
釜山(Pusan) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 高雄(Kaohsiung) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 丹吉爾(Tangier) - 瓦倫西亞(Valencia) - 巴塞隆納(Barcelona) - 熱那亞(Genoa) - 拉斯佩齊亞(La Spezia) - 濱海福斯(Fos) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 蘭加鎊(Laem Chabang) - 蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 釜山(Pusan)
MD3 (地中海三線)
大連(Dalian) - 天津新港(Xingang) - 釜山(Pusan) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 伊茲密特(Izmit) - 伊斯坦堡(Istanbul) - 梅爾辛(Mersin) - 達米埃塔(Damietta) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 廈門(Xiamen) - 大連(Dalian)
MD4 (地中海四線)
釜山(Pusan) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 南沙(Nansha) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore) - 好望角(CoGH) - 焦亞陶羅(Gioia Tauro) - 熱那亞(Genoa) - 拉斯佩齊亞(La Spezia) - 濱海福斯(Fos) - 巴塞隆納(Barcelona) - 瓦倫西亞(Valencia)
MD5 (地中海五線)
瓦倫西亞(Valencia) - 巴塞隆納(Barcelona) - 焦亞陶羅(Gioia Tauro) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore) - 上海(Shanghai) - 青島(Qingdao) - 釜山(Pusan) - 寧波(Ningbo) - 廈門(Xiamen) - 鹽田(Yantian)
亞洲 - 美西南航線分別如下：
PS1 (美西南一線)
神戶(Kobe) - 名古屋(Nagoya) - 東京(Tokyo) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 東京(Tokyo) - 神戶(Kobe)
MS2 (美西南二線)
新加坡(Singapore) - 蘭加鎊(Laem Chabang) - 蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 釜山(Pusan) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 釜山(Pusan) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 高雄(Kaohsiung) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore)
PS3 (美西南三線)
納瓦夏瓦(Nhava Sheva) - 派帕瓦(Pipavav) - 新加坡(Singapore) - 蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 東京(Tokyo) - 釜山(Pusan) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore) - 巴生港(Port Kelang) - 納瓦夏瓦(Nhava Sheva)
PS4 (美西南四線)
鹽田(Yantian) - 高雄(Kaohsiung) - 基隆(Keelung) - 上海(Shanghai) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 基隆(Keelung) - 高雄(Kaohsiung) - 鹽田(Yantian)
VSE (東南亞越南線)
新加坡(Singapore) - 蓋梅(Cai Mep) - 海防(Haiphong) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 釜山(Pusan) - 上海(Shanghai) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore)
PS6 (美西南六線)
上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 光陽(Kwangyang) - 釜山(Pusan) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 釜山(Pusan) - 光陽(Kwangyang) - 仁川(Incheon) - 上海(Shanghai)
PS7 (美西南七線)
海防(Haiphong) - 蓋梅(Cai Mep) - 蛇口(Shekou) - 廈門(Xiamen) - 台北(Taipei) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 海防(Haiphong)
PS8 (美西南八線)
青島(Qingdao) - 寧波(Ningbo) - 洛杉磯(Los Angeles)/長堤(Long Beach) - 奧克蘭(Oakland) - 青島(Qingdao)
亞洲 - 美西北
PN1 (美西北一線)
廈門(Xiamen) - 高雄(Kaohsiung) - 寧波(Ningbo) - 名古屋(Nagoya) - 東京(Tokyo) - 塔科馬(Tacoma) - 溫哥華(Vancouver) - 東京(Tokyo) - 神戶(Kobe) - 名古屋(Nagoya) - 廈門(Xiamen)
FP2 (美西北二線)
新加坡(Singapore) - 蘭加鎊(Laem Chabang) - 蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 釜山(Pusan) - 塔科馬(Tacoma) - 溫哥華(Vancouver) - 釜山(Pusan) - 高雄(Kaohsiung) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 鹽田(Yantian) - 新加坡(Singapore)
PN3 (美西北三線)
青島(Qingdao) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 釜山(Pusan) - 溫哥華(Vancouver) - 塔科馬(Tacoma) - 東京(Tokyo) - 神戶(Kobe) - 青島(Qingdao)
亞洲 - 美東
EC1 (美東一線)
高雄(Kaohsiung) - 鹽田(Yantian) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 釜山(Pusan) - 巴拿馬運河(Panama Canal) - 紐約(New York) - 沙瓦納(Savannah) - 查里斯頓(Charleston) - 巴拿馬運河(Panama Canal) - 巴拿馬羅德曼(Rodman) - 高雄(Kaohsiung)
EC2 (美東二線)
新加坡(Singapore) - 蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 上海(Shanghai) - 釜山(Pusan) - 巴拿馬運河(Panama Canal) - 巴拿馬曼沙尼羅(Manzanillo, PA) - 沙瓦納(Savannah) - 諾福克(Norfolk) - 紐約(New York) - 哈利法克斯(Halifax) - 好望角(CoGH) - 新加坡(Singapore)
EC3 (美東三線)
釜山(Pusan) - 上海(Shanghai) - 蘭加鎊(Laem Chabang) - 蓋梅(Cai Mep) - 新加坡(Singapore) - 可倫坡(Colombo) - 好望角(CoGH) - 紐約(New York) - 傑克遜維爾(Jacksonville) - 沙瓦納(Savannah) - 查里斯頓(Charleston) - 巴拿馬運河(Panama Canal) - 釜山(Pusan)
EC4 (美東四線)
蓋梅(Cai Mep) - 鹽田(Yantian) - 寧波(Ningbo) - 上海(Shanghai) - 釜山(Pusan) - 巴拿馬運河(Panama Canal) - 休士頓(Houston) - 莫比爾(Mobile) - 巴拿馬運河(Panama Canal) - 巴拿馬羅德曼(Rodman) - 高雄(Kaohsiung) - 蓋梅(Cai Mep)
亞洲 - 中東
AG1 (中東一線)
大連(Dalian) - 天津新港(Xingang) - 青島(Qingdao) - 釜山(Pusan) - 上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 高雄(Kaohsiung) - 蛇口(Shekou) - 新加坡(Singapore) - 傑貝阿里港(Jebel Ali) - 達曼(Dammam) - 朱拜勒(Jubail) - 哈馬德(Hamad) - 阿布達比(Abu Dhabi) - 傑貝阿里港(Jebel Ali) - 蘇哈爾(Sohar) - 新加坡(Singapore) - 釜山(Pusan) - 大連(Dalian)
CGX (中東二線)
上海(Shanghai) - 寧波(Ningbo) - 蛇口(Shekou) - 烏姆蓋薩爾(Umm Qasr) - 傑貝阿里港(Jebel Ali) - 上海(Shanghai)
專用駁船
對應本年度航線調整，將新增專用駁船服務，以拓展服務範圍，並確保與東西向母航線銜接無虞。
