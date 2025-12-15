快訊

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣

萬海航運進一步強化美西洛杉磯直航服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

萬海航運（2615）15日公布為提供客戶更全面的亞洲－北美西航線服務，萬海航運將與ONE共同於2026年5月推出第二條洛杉磯直達航線 － AP2，港口涵蓋青島－寧波－洛杉磯－奧克蘭－青島。在現有航線架構下，AP2提供華中、華北直航北美西快線服務。透過AP2的新增，萬海航運為往返亞洲與北美西的客戶提供更優質、更迅速且更綿密的運輸服務，滿足客戶於不同市場的需求，進一步強化公司在跨太平洋航線的服務能力。

航線 萬海 洛杉磯

延伸閱讀

《當哈利碰上莎莉》導演羅伯萊納與妻子陳屍家中　「身上有刀傷」傳兇手是兒子

彰化優鮮拓國際市場 拜會奧克蘭辦事處洽外銷

葛萊美歌手驚傳家中遇刺亡！身中多刀當場喪命　兇手竟是親兒子

歷時25小時30分！大陸與阿根廷首班直航飛機抵達布宜諾斯艾利斯

相關新聞

全球第3家 星宇航空獲Airline Ratings「7-Star PLUS」飛安認證

Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航...

建築隔熱膜好處多 信義房屋：年前裝修是最佳時機

進入年底至農曆年前的裝修旺季，信義居家觀察發現，多數屋主在粉刷、換窗或添新傢俱時，都是針對外觀與實用性，卻常忽略最影響居...

近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台...

台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座...

飯店級公設到位 「清景麟國家公園」成區域最強輕豪宅

房市進到沉澱期，高雄小港區隨著近年建設利多到位，指標建案陸續成形。「清景麟國家公園」完成耶誕點燈儀式，宣告小港史上最強輕...

限貸令一年、熱錢退場 第3季六都房價僅雙北市撐住 桃園以南全趴了

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，雙北竟分別小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。