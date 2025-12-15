萬海航運進一步強化美西洛杉磯直航服務
萬海航運（2615）15日公布為提供客戶更全面的亞洲－北美西航線服務，萬海航運將與ONE共同於2026年5月推出第二條洛杉磯直達航線 － AP2，港口涵蓋青島－寧波－洛杉磯－奧克蘭－青島。在現有航線架構下，AP2提供華中、華北直航北美西快線服務。透過AP2的新增，萬海航運為往返亞洲與北美西的客戶提供更優質、更迅速且更綿密的運輸服務，滿足客戶於不同市場的需求，進一步強化公司在跨太平洋航線的服務能力。
