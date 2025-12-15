交委會考察第三航廈北廊廳 陳世凱：廣納建言持續優化改善

立法院交通委員會於15日赴桃園國際機場考察第三航廈北登機廊廳試營運情形，由立法院召委李昆澤、委員王義川、邱若華、魯明哲、廖先翔等出席；交通部長由陳世凱率桃機公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、民航局長何淑萍、航政司長韓振華等主管陪同，現場聽取桃機公司說明試營運概況並視察旅客登機與相關服務設施整備情形。

桃機公司於現場說明北登機廊廳於12月1日起試營運，截至12月14日累計已有122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機，旅客普遍覺得候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。北登機廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場還有設置咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機，滿足旅客多元需求。桃機公司並每日主動邀請候機旅客掃描QR Code填答滿意度調查表單，並於現場作業完成後即召開檢討會議，針對動線、設施與服務流程進行及時調整，作為後續營運優化的重要參考。

現場李昆澤表示，第三航廈北登機廊廳新穎的設計，帶給旅客全新感受，請桃機公司在設施功能、服務效能、旅客便利性等部分持續提升，並研議於旅客指示牌面增加除中英以外之多元語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全，以及請民航局參酌桃園機場第三航廈建設經驗，將相關值得學習借鏡的作法，納入高雄機場新航廈建設。

陳世凱指出，北登機廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北登機廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

是日行程各會各委員均肯定交通部及桃機公司推動桃園機場第三航廈北登機廊廳試營運作業的用心，並期許第三航廈建設如期如完成，用嶄新的國門迎接世界旅客。