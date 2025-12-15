近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
圖為淡水街景。聯合報系資料照／記者游智文攝影
圖為淡水街景。聯合報系資料照／記者游智文攝影

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台北市中山區、新北市淡水區仍穩居雙北最熱賣行政區，而大安、板橋等核心蛋黃區交易占比也逐漸上升，但整體來說，雙北市住宅市場較五年前有明顯降溫，台北市與新北市交易量皆縮減逾四成。

在此次統計中，台北市中山區、新北市淡水區均蟬聯雙北交易量冠軍。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區商業機能高度集中，多家國內外企業進駐，有著充沛人流與就業機會，加上大直重劃區等都市規劃推進，區域正朝多元方向發展，也進一步穩固該區的居住需求。而相較大安、信義等頂級蛋黃區，中山區房價還具有一定彈性，使其市場吸引力更為突出，讓中山區交易占比五年來皆位居台北市第一。

至於淡水區，陳金萍表示，淡水一直是雙北市行政區中相對價格較為低廉的區域，加上近年來公共建設發展迅速、推案量大，持續吸引大量剛性需求，不論是首購、小家庭或是預算有限的外溢族群，都可以鎖定淡水，當作住進雙北的敲門磚，也讓淡水區穩坐多年來新北市交易最熱絡的行政區。

與五年前相比，近一年台北市大安區、新北市板橋區交易占比均有上升。

陳金萍表示，大安區做為北市中最核心的蛋黃區，不僅生活機能齊備，學區、交通及綠地優勢也樣樣不缺，區段十分優秀，而在市場冷凍、價格盤整之時，大安區住宅也相對擁有較強的保值能力，也因此儘管市況降溫，仍有強大的吸引力吸引民眾置產，使得大安區交易占比躍升至第二。

至於板橋區，陳金萍分析，作為新北市的商業、交通以及行政核心，板橋區原本就是新北市的人潮聚集中心，具有穩定且大量的住宅需求，也促使當地物件保值能力較強，在迎接市場氛圍轉變時，交易量也相對新北市其他區域更有支撐力，也讓板橋區交易占比從9.5%上升至11.7%，上升到第二名，甚至逼近淡水區。

