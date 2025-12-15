台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座大小不一的量體，均採金屬擴張網帷幕，開箱體驗獲民眾熱烈迴響。

回顧近20年，台中市在公、私部門共同推動之下，吸引包括伊東豊雄、安藤忠雄、Richard Meier、Frank Gehry等多位普立茲克建築師作品落腳，作品密度傲視全台，讓台中在「國際建築城市」的討論能見度飆升。

曾歷經921地震的千瘡百孔，過去20年，台中市從文化紮根成功轉型為宜居城市，目前已是全台人口第二大城。雖曾與札哈·哈蒂(Dame Zaha Hadid)的古根漢美術館失之交臂，但間接催生伊東豊雄的台中國家歌劇院。歌劇院58面曲牆設計，歷經5次流標，一度被視為全球建築界最難蓋的挑戰之一，落成後即被路透社列入「世界九大新地標」，也躍升台中美學地標。

歌劇院是台中「普立茲克建築效應」的第一張骨牌，2011年亞洲大學創辦人蔡長海邀請日籍建築師安藤忠雄打造美術館，以三角形幾何簡單結構的清水模建築，是安藤首次為大學興建的美術館。

蔡長海又再經歷10年籌劃邀請美國法蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)為中國醫藥大學水湳校區設計美術館；西班牙建築團隊RCR Arquitectes獲邀設計中國醫大水湳校區體育館。

政府主導公共建設引入普立茲克建築師是重要的催化劑，引燃建商邀請再延伸至住宅建案。從伊東豊雄「富邦天空樹」到Richard Meier的「RM市政9號」，建商透過與國際團隊合作，不僅提升品牌形象與差異化，同時為城市打造建築美學「三面獲益」。

Richard Meier操刀外觀的「RM市政9號」是他在台灣推出的第一件設計案，他的「白派建築」風格洗鍊，外觀通體純白，建築設計有嚴謹的幾何哲學，透過水平與垂直線條的分割，營造出秩序感與雕塑感，先有台中「RM市政9號」後來才有台北「琢白」。

Richard Meier喜歡使用玻璃幕牆，他強調自然採光，讓光線在建築內外自由移動，營造簡約、純淨的通透風格。「RM市政9號」地上41層的設計，其實是兩個不同高度的塔樓組成，通過一個中央核心區域連接起來，不僅是市政路起點的醒目地標，從數公里外的台中高鐵往七期眺望，「一抹白」在建築群裡特別醒目。

20年說長不長，說短不短，普立茲克建築在台中公、私、校園百花齊放。明年底安藤忠雄為台灣設計的兒童圖書館「童書之森」將在秋紅谷旁完工，承襲標誌性的清水模建築。市長盧秀燕說，「童書之森」由忠泰建設協助設計溝通、聯聚建設興建，展現公私協力、文化共築的典範。

台中市都發局表示，普立茲克建築師效應，讓台中在國際地圖上從台灣的一座城市，蛻變為一座「世界級建築策展城市」，提升城市的國際能見度。