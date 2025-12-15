快訊

飯店級公設到位 「清景麟國家公園」成區域最強輕豪宅

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
飯店級公設到位 清景麟國家公園成小港史上最強輕豪宅。清景麟提供
飯店級公設到位 清景麟國家公園成小港史上最強輕豪宅。清景麟提供

房市進到沉澱期，高雄小港區隨著近年建設利多到位，指標建案陸續成形。「清景麟國家公園」完成耶誕點燈儀式，宣告小港史上最強輕豪宅新地標正式落成，並預計於近期公開銷售，引起地產市場高度關注。

清景麟指出，國家公園案不僅重視建築品質，更長期投入社區公益與文化支持，期盼透過節慶活動，讓建案成為在地居民共享的生活場域。

在公設規劃上，「清景麟國家公園」以高規格飯店式生活出發，打造多元且具質感的公共空間，包括結合台灣蔦屋書店選書概念的多功能知識館，以及與台南晶英酒店合作的專屬鐵板燒室，未來將提供住戶私廚饗宴體驗；另規劃 游泳池、蒸氣室、烤箱、運動酒吧 等設施，滿足不同年齡層的生活需求。

清景麟集團指出，隨著小港航空城、重大交通建設逐步到位，加上公園首排的稀有條件，「清景麟・國家公園」將成為小港地區兼具自住與置產價值的輕豪宅指標。隨著成屋落成並即將開案，後續銷售表現備受市場期待。

點燈活動清景麟集團特別耗資逾200萬元，於建案前打造冬季限定聖誕燈海，包括 600公分高大型聖誕樹、300公分水晶球裝置、10組聖誕造型裝置，並於夜間規劃限定「下雪時刻」，搭配建案前整排樹海燈光，營造小港難得一見的節慶氛圍，也吸引不少民眾駐足拍照。

活動現場邀請來自高雄六龜、連續三年榮獲世界合唱大賽金牌的 尼布恩合唱團（Nibun Chorus）現場獻唱，以布農組曲為點燈儀式揭開序幕，在燈光、歌聲與雪景交織下，為小港夜晚增添溫暖人文氣息。

值得一提的是，清景麟集團長期支持尼布恩合唱團發展，並持續提供百萬級經費贊助其出國參賽，協助台灣音樂登上世界舞台。

清景麟表示，企業不只是蓋房子，更希望透過長期文化支持，讓世界看見台灣土地的聲音與力量。

飯店級公設到位 清景麟國家公園成小港史上最強輕豪宅。清景麟提供
