日立永大：明年高速梯接單估成長2成 整體業績穩健

日立永大電梯董事長井手浩二今天表示，展望2026年，台灣仍有房地產市場變數，不過持續布局品牌力，策略推動高階市場和高速梯發展。日立永大總經理沈裕舜預估，明年高速梯接單目標成長2成，整體業績目標穩健成長。

日立永大中午舉行媒體交流會，沈裕舜指出，今年財務年度整體住宅新梯市場受到房地產景氣和央行政策影響，日立永大今年新梯接單較原先預期減少15%，不過電梯汰舊換新業務接單逆勢成長17%，整體來看，今年日立永大接單較2024年下滑約7%，但今年整體業績可小幅成長1%。

觀察維修保養業務，沈裕舜指出，目前日立永大維修保養電梯規模約7.5萬台，每年以2000台幅度持續成長，其中使用年限25年以上維保電梯規模約1.5萬台，未來對日立永大來說有很大利基。

展望2026年度營運，沈裕舜表示，日立永大持續布局新梯和汰改雙驅動成長引擎，目標明年高速梯接單成長2成，維修保養業務穩定維持3%至5%成長，整體業績目標穩健成長，但幅度不會太大，明年持續觀察台灣房地產景氣對新梯需求影響。

在品牌規劃，沈裕舜表示，目前日立品牌占日立永大整體電梯比重約33%，以商辦市場為主，在台灣北部區域市場效應持續發酵，明年目標鎖定日立品牌業績比重達到4成。

日立永大說明，目前新梯項目業績占比約40%，汰改和維修保養業績占比約60%。

在政府標案方面，沈裕舜指出，今年日立永大已取得新北市板橋車站高速電梯汰換工程標案，今年在立法院標案也已驗收完工。

談到加薪議題，沈裕舜表示，每年加薪以軍公教調薪和新梯案數指數作為依據，只能往上調薪，不能往下。

日立永大說明，持續朝向綠能、數位、智能化目標發展，持續導入日立技術擴展高階市場，擴大銷售高速梯產品，在台灣促進品牌知名度。