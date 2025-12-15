限貸令一年、熱錢退場 第3季六都房價僅雙北市撐住 桃園以南全趴了

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，雙北竟分別小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園、台中、台南及高雄房價均呈下修，且越往南盤整幅度越大，其中台中市從每坪成交均價3字頭回落至2字。另外跌幅最明顯的則是高雄市，每坪均價從28.7萬元下修至26.2萬元，年減約2.5萬元，減幅達8.6%，為六都價格修正幅度最大的城市，六都房價呈現「北穩南弱」。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第3季以前房市受新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲，而限貸令去年9月底上路後至今逾一年，熱錢浪潮退，裸泳者逐漸浮現。

張旭嵐指出，尤其近年受科技題材發酵案量增、房價飛的南二都，在今年投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤，「不追價、反殺價」的態度，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整期，房價修正幅度也因而更明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，六都最抗跌行政區，多集中於蛋白區，如台南仁德、台中梧棲、高雄小港、新北土城等區，相較於蛋黃區的高門檻和蛋殼區的低機能，蛋白區兼具房價親民、機能實惠，如區域具備帶動換屋與剛性需求湧入，反而能在景氣收斂環境下，抵禦盤整期衝擊，展現更強的補漲力道。

