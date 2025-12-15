快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

明年可以買房嗎？ 李同榮：避開三大地雷區

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市趨勢專家李同榮發表「2026房市十大趨勢預測」，他指出，明年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局，若要買房，避開地雷區，就可進可攻、退可守。

李同榮表示，今年台灣GDP經濟成長率預期高達7.37%，但房市正臨技術循環下修階段，進一步從經濟基本面向、景氣技術循環面向、政策消息面向、市場價量面向等四大面向分析。

經濟基本面向上，GDP表現趨緩，房價持續下修；三率變動性低，對房市影響有限；資金動能充沛，購買力增加，但建商資金斷鏈危機未除。

景氣技術循環面向上，房市供多需少、賣壓持續湧現，景氣循環空頭延續到2026年底

政策消息面向上，房市降溫，2026下半年政策將微幅鬆綁，地緣政治不確定因素增加，影響全球政經局勢，間接影響房市。

市場價量面向上，預期交易量將於春節後逐月加溫，全年增長約10-15%；六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%；區域與產品表現強弱分明。

李同榮表示，在經濟基本面表面對房市沒有不利影響；在技術循環面對房市而言，難以扭轉空頭氣勢；在政策消息面向的打房政策，至少到下半年才有機會鬆綁，在全球及兩岸地緣政治紛擾下間接會影響房市；在市場價量表面上，就是價格全面鬆動，交易量逐步回溫。至於區域表現就會有強弱分明的區隔，整體而言，2026年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局。

李同榮表示，由於各都區域的房市表現強弱非常分明，2026年是剛需與換屋族可擇優避劣可以進場的一年，但購屋者必須𧫴記三原則，「勤做功課、積極看屋、詳做比較」，同時選擇「三高、二多」抗跌區（高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區、人口淨流入多、家戶數增長多），並且避開「超、不、大」三大地雷區，包括漲領漲區會領跌、不成熟商圈會死當，大量推案區會槍林彈雨。

李同榮認爲，依據以上三原則進場，再選擇「三高、二多」抗跌區，並且避開「超、不、大」地雷區，就是2026年房市「進可攻、退可守」的最佳策略。

2026房市進可攻退可守購屋策略。資料來源：吉家網
2026房市進可攻退可守購屋策略。資料來源：吉家網

延伸閱讀

10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

美2025年GDP成長 挑戰3%收尾

烏克蘭國會通過2026年預算案 近3成GDP投入國防軍事

北士科+社子島開發+輕軌十字路廊 李同榮：北區凹陷區變新信義計劃區

相關新聞

近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台...

限貸令一年、熱錢退場 第3季六都房價僅雙北市撐住 桃園以南全趴了

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，雙北竟分別小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園...

台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座...

飯店級公設到位 「清景麟國家公園」成區域最強輕豪宅

房市進到沉澱期，高雄小港區隨著近年建設利多到位，指標建案陸續成形。「清景麟國家公園」完成耶誕點燈儀式，宣告小港史上最強輕...

明年可以買房嗎？ 李同榮：避開三大地雷區

房市趨勢專家李同榮發表「2026房市十大趨勢預測」，他指出，明年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局，若要買房，避開地雷區，就可進可攻、退可守。

麗寶樂園親子農場即日起試營運 樂園遊客免費體驗

麗寶樂園渡假區年末活動滿滿，「美樂地親子農場」試營運，憑探索世界門票免費入場；OUTLET「耶誕購」檔期消費滿額再抽按摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。