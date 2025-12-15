明年可以買房嗎？ 李同榮：避開三大地雷區

房市趨勢專家李同榮發表「2026房市十大趨勢預測」，他指出，明年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局，若要買房，避開地雷區，就可進可攻、退可守。

李同榮表示，今年台灣GDP經濟成長率預期高達7.37%，但房市正臨技術循環下修階段，進一步從經濟基本面向、景氣技術循環面向、政策消息面向、市場價量面向等四大面向分析。

經濟基本面向上，GDP表現趨緩，房價持續下修；三率變動性低，對房市影響有限；資金動能充沛，購買力增加，但建商資金斷鏈危機未除。

景氣技術循環面向上，房市供多需少、賣壓持續湧現，景氣循環空頭延續到2026年底

政策消息面向上，房市降溫，2026下半年政策將微幅鬆綁，地緣政治不確定因素增加，影響全球政經局勢，間接影響房市。

市場價量面向上，預期交易量將於春節後逐月加溫，全年增長約10-15%；六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%；區域與產品表現強弱分明。

李同榮表示，在經濟基本面表面對房市沒有不利影響；在技術循環面對房市而言，難以扭轉空頭氣勢；在政策消息面向的打房政策，至少到下半年才有機會鬆綁，在全球及兩岸地緣政治紛擾下間接會影響房市；在市場價量表面上，就是價格全面鬆動，交易量逐步回溫。至於區域表現就會有強弱分明的區隔，整體而言，2026年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局。

李同榮表示，由於各都區域的房市表現強弱非常分明，2026年是剛需與換屋族可擇優避劣可以進場的一年，但購屋者必須𧫴記三原則，「勤做功課、積極看屋、詳做比較」，同時選擇「三高、二多」抗跌區（高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區、人口淨流入多、家戶數增長多），並且避開「超、不、大」三大地雷區，包括漲領漲區會領跌、不成熟商圈會死當，大量推案區會槍林彈雨。