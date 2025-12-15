麗寶樂園親子農場即日起試營運 樂園遊客免費體驗

麗寶樂園渡假區年末活動滿滿，「美樂地親子農場」試營運，憑探索世界門票免費入場；OUTLET「耶誕購」檔期消費滿額再抽按摩椅與住宿券；12月20日-12月21日集結玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、七月半、超人力霸王等卡司的「Hahababy擁抱點點路跑」演唱會，不參加路跑也能免費欣賞，一起來麗寶樂園渡假區享受精彩演出。

位於麗寶樂園探索世界園區內、達2,000坪的「美樂地親子農場」，共有水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物，農場分為五大動物互動區，近距離體驗餵食超療癒。即日起至2026年1月22日歡慶試營運，探索世界遊客可免費入場美樂地親子農場。非樂園遊客，試營運期間農場門票只要199元(原價399元)。

迎接耶誕節，麗寶OUTLET推出「耶誕購」活動，當日館內累計消費滿3,000元即可抽按摩椅、福容飯店住宿券等好禮，多家品牌聯合推出優惠，包括城企家族女裝品牌六年來首次舉辦的全台獨家年度清倉拍賣，包括Dailo、MASTINA、MOSS CLUB多個品牌全面出清1折起。滿心感謝祭le coq sportif SPORTS、le coq sportif Golf、Munsingwear、POU DOU DOU與Scottish House最低全面三折起。PUMA特賣會運動鞋款服飾全面35折起，消費滿3,600元現抵300元、MIZUNO指定鞋衣買一送一

除了服飾品牌祭好康，主題餐廳也增加生力軍，日式炸豬排名店勝博殿將於12月23日開幕，1月5日前推出聖誕跨年雙人套餐, 點購即贈品牌限定提袋一個(限量送完為止)。莫凡彼則推出「聖誕浪漫饗宴」雙人1,388元起、添好運「聖誕愛我好運餐」四人2,525元起、海岸線「耶誕星光饗宴」雙人1,980元起。麗寶OUTLET還有許多聖誕布置，創造濃厚節慶氛圍。

麗寶OUTLET獨家！由百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯共同創辦的親子品牌Hahababy，即日起在麗寶OUTLET中央廣場舉辦Hahababy限定快閃店與「二伯嘎嫂出道10周年特展」，規劃拍貼機、復古電視打卡區、時光走廊等多項互動亮點，還有眾多粉絲必搶的限定商品，包括限定款金幣、雨傘、御守等。本