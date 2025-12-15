2026 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽即日起開放報名

2026 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽將於2026年3月3日起於全台開打，並於即日起開放車主報名。凡報名參加者皆可獲得參加禮「Lexus x Samsonite ZIPPRIX FT 20 吋可擴充行李箱」一份與「Lexus x le coq sportif 聯名高爾夫球帽」一頂。

ZIPPRIX FT 行李箱以 Lexus 專屬鈦色呈現高級質感，20吋輕巧箱體搭配上掀式與可擴充收納，為車主帶來便利與品味兼具的尊榮旅行體驗。

自1999年起，Lexus總代理和泰汽車攜手全台經銷商，連年舉辦高球盛事「LEXUS CUP車主高爾夫球賽」，從北至南服務全台車主，規模盛大，每年吸引超過1千5百餘名車主熱烈報名，迄今已持續舉辦26屆，深受車主及球迷們的支持與喜愛。

和泰集團表示，本次賽事延續廣受車主好評的趣味關卡設計，於 Green In One！指定洞別中，一桿上果嶺並且比關主更靠近洞口即挑戰成功；Outplay the Pro！關卡則需擊球距離超越關主且在球道上即可過關，兩項關卡凡闖關成功者皆可獲得精美禮品，並於該洞成績減一桿。今年更升級導入「雙關主制」，持續與人氣教練 Nina 合作，同時邀請高球黑寶貝「秘魯公主 Eva」加入擔任新關主，為賽事帶來更豐富的挑戰與現場互動，讓每一洞都充滿驚喜。

2026 LEXUS CUP賽事獎項豐富，一桿進洞獎包含Lexus時尚跨界休旅LBX Active版乙台、長榮航空亞洲不限航點商務艙雙人來回機票乙組、Tokuyo玩美椅按摩椅乙張及席夢思Bella Plush蓓拉/奇境床墊加州帝皇型乙張，另外更邀請到Canon佳能台灣、法蘭絲、和運租車、大金空調等贊助夥伴共襄盛舉提供賽事豐富好禮，讓球賽更加精采可期。