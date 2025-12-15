快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

2026 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽即日起開放報名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026 LEXUS CUP車主高爾夫球賽即日起開放報名。圖／業者提供
2026 LEXUS CUP車主高爾夫球賽即日起開放報名。圖／業者提供

2026 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽將於2026年3月3日起於全台開打，並於即日起開放車主報名。凡報名參加者皆可獲得參加禮「Lexus x Samsonite ZIPPRIX FT 20 吋可擴充行李箱」一份與「Lexus x le coq sportif 聯名高爾夫球帽」一頂。

ZIPPRIX FT 行李箱以 Lexus 專屬鈦色呈現高級質感，20吋輕巧箱體搭配上掀式與可擴充收納，為車主帶來便利與品味兼具的尊榮旅行體驗。

自1999年起，Lexus總代理和泰汽車攜手全台經銷商，連年舉辦高球盛事「LEXUS CUP車主高爾夫球賽」，從北至南服務全台車主，規模盛大，每年吸引超過1千5百餘名車主熱烈報名，迄今已持續舉辦26屆，深受車主及球迷們的支持與喜愛。

和泰集團表示，本次賽事延續廣受車主好評的趣味關卡設計，於 Green In One！指定洞別中，一桿上果嶺並且比關主更靠近洞口即挑戰成功；Outplay the Pro！關卡則需擊球距離超越關主且在球道上即可過關，兩項關卡凡闖關成功者皆可獲得精美禮品，並於該洞成績減一桿。今年更升級導入「雙關主制」，持續與人氣教練 Nina 合作，同時邀請高球黑寶貝「秘魯公主 Eva」加入擔任新關主，為賽事帶來更豐富的挑戰與現場互動，讓每一洞都充滿驚喜。

2026 LEXUS CUP賽事獎項豐富，一桿進洞獎包含Lexus時尚跨界休旅LBX Active版乙台、長榮航空亞洲不限航點商務艙雙人來回機票乙組、Tokuyo玩美椅按摩椅乙張及席夢思Bella Plush蓓拉/奇境床墊加州帝皇型乙張，另外更邀請到Canon佳能台灣、法蘭絲、和運租車、大金空調等贊助夥伴共襄盛舉提供賽事豐富好禮，讓球賽更加精采可期。

Lexus

延伸閱讀

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺殺進NBA盃冠軍戰

Lexus RZ 500e / RZ 550e FSPORT全新上市 開啟純電奢華新境界

Lexus車主跨年煙火保留席 川雅星級饗宴珍稀呈獻

影／台中男疑吸喪屍煙彈開Lexus上路 北屯好市多釀連環車禍

相關新聞

近一年中山、淡水買氣稱霸雙北市

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，對比五年前與近一年雙北市各行政區的住宅交易量，結果顯示，在交易量普遍下滑之際，台...

限貸令一年、熱錢退場 第3季六都房價僅雙北市撐住 桃園以南全趴了

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，雙北竟分別小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園...

台中普立茲克作品密度冠全台 國際建築城市能見度飆升

「台中綠美圖」12月13日正式開館，試營運期間是台中打卡熱點。這座由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛親自操刀的建築，8座...

飯店級公設到位 「清景麟國家公園」成區域最強輕豪宅

房市進到沉澱期，高雄小港區隨著近年建設利多到位，指標建案陸續成形。「清景麟國家公園」完成耶誕點燈儀式，宣告小港史上最強輕...

明年可以買房嗎？ 李同榮：避開三大地雷區

房市趨勢專家李同榮發表「2026房市十大趨勢預測」，他指出，明年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局，若要買房，避開地雷區，就可進可攻、退可守。

麗寶樂園親子農場即日起試營運 樂園遊客免費體驗

麗寶樂園渡假區年末活動滿滿，「美樂地親子農場」試營運，憑探索世界門票免費入場；OUTLET「耶誕購」檔期消費滿額再抽按摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。