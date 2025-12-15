漢來PAVO餐酒館的感動式服務 路過的創辦人侯西峰都說讚

在漢來美食PAVO餐酒館這個網紅打卡勝地，最近發生了一件比餐廳絕美裝潢更引人入勝的趣事。

一群企業菁英客人看著西式料理菜單，隨性開玩笑說，「就點個道地的蚵仔煎和四神湯」，現場頓時充滿歡樂的笑聲，大家都把這當成天馬行空的玩笑話，畢竟這裡又不是夜市。

負責點餐的PAVO餐酒館經理陳詩研只是微笑，優雅地記下訂餐內容，沒多說什麼。

直到餐點上桌那一刻，全場傻眼了。真的有蚵仔煎，也真的端出熱騰騰的四神湯。

企業人士驚呼，「陳經理也太強了，菜單上沒有的料理妳也變得出來」，用餐氣氛熱到最高點。

原來，PAVO餐酒館在11樓，9樓就是大名鼎鼎、摘下米其林指南推薦的福園台菜餐廳，其中招牌的「四神湯」向來是老饕最愛。而蚵仔煎則是陳詩研特別加碼的驚喜，把客人一句玩笑話，變成桌上的實體感動。

現場企業人士說，「有這麼拚的經理，漢來美食太有福氣了」。

國揚漢來集團創辦人侯西峰在一次路過餐酒館時聽到此事，笑著點頭說，「漢來強調的感動式服務，從來不是說說而已。」

漢來美食多年來一直被高雄企業主視為「頂級的自家廚房」與「最穩的招待首選」，不是沒有原因。菜做得好吃是一回事，把服務做到讓客人想再來一次，那才是漢來的本事。