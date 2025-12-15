熱錢退了誰在裸泳？ 一表看漲跌區、這區最慘價跌2成

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
六都Q3房價出爐!桃園以南進入修正期。房市示意圖。台灣房屋／提供
限貸令上路滿一年，台灣房屋集團統計實價資料，今年第3季六都平均房價，雙北較去年仍小增1.3%和0.2%，桃園、台中、台南及高雄房價則均呈下修，且越往南盤整幅度越大。

其中台中市從每坪均價3字頭回落至2字尾，另外跌幅最明顯的則是高雄市，每坪均價從28.7萬元下修至26.2萬元，年減約2.5萬元，減幅達8.6%，為六都價格修正幅度最大的城市，六都房價呈現「北穩南弱」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年第3季以前房市受新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲，而限貸令去年9月底上路後至今逾一年，熱錢浪潮退，裸泳者逐漸浮現。

尤其近年受科技題材發酵，「案量增、房價飛」的南二都，在投資族陸續退場後，市場剩首購自住撐盤，「不追價、反殺價」的態度，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整期，房價修正幅度也因而更明顯。

反觀雙北雖同樣面對高房價與限貸壓力，但因具備就業機會集中、人口紅利與剛性需求穩定等因素，加上第3季北士科選址議題塵埃落定，不動產市場相對穩健，整體市場支撐力仍相對充足。

觀察六都第3季各行政區漲幅表現，中南部跌幅較深，包括台中東區、高雄鼓山區均有逾1成跌幅，台南北區跌幅更超過2成，是六都下修最深的區域。

然而，同期六都房價漲幅最高的行政區也在台南，仁德區每坪均價從21.8萬元，上揚至26萬元，漲幅近2成，成為六都最抗跌的行政區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南房價出現兩區強弱分歧，主要是因購屋主力結構轉變，影響成交物件類型出現變化。

其中，北區屬於台南蛋黃核心，長期以換屋族、置產族為主，在限貸令與房市景氣轉弱影響下，購屋族資金壓力明顯提高，有意卡位精華區的購屋族轉向CP值較佳的「低總高齡屋」，因此平均房價明顯下降相對更明顯。

李家妮表示，六都最抗跌行政區，多集中於蛋白區，如台南仁德、台中梧棲、高雄小港、新北土城等區，相較於蛋黃區的高門檻和蛋殼區的低機能，蛋白區兼具房價親民、機能實惠，如區域具備帶動換屋與剛性需求湧入，反而能在景氣收斂環境下，抵禦盤整期衝擊，展現更強的補漲力道。

2025年Q3六都各行政區房價漲跌之最。 資料來源：台灣房屋
2025年Q3六都房價變化。 資料來源：台灣房屋
