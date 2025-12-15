航港局建置「替代能源專區」助攻海運產業加速邁向淨零減排新時代

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應全球淨零減排趨勢，交通部航港局12月於「iMarine航港發展資料庫」正式推出「替代能源專區」，透過國內外海運減排資訊之整合與揭露，使產業能有效掌握替代能源最新動向，以因應快速的市場變化，並強化未來策略及資源的前瞻部署能力。

隨著全球暖化與氣候變遷影響日益嚴重，海運業面臨迫切的綠色轉型需求，國際海事組織（IMO）海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80），針對船舶溫室氣體排放，也設定了2050年須達到溫室氣體「零」排放的目標；有鑒於此，各國紛紛投入資源，積極探索各種減排技術，而其中船舶替代燃料的發展，更是影響全球海運減排進程的重要環節。為協助業界掌握趨勢、深化減排意識，航港局特別籌劃建置「替代能源專區」，提供完整且具互動性質的替代能源知識庫。

航港局說明，「替代能源專區」涵蓋7大主題，其中，「替代能源介紹」係以簡明方式，引導使用者快速了解目前重要的替代能源類型；「國際趨勢與發展」呈現全球減排政策、技術演進與國際市場變化；「臺灣政策與實踐」揭露國內海運減碳策略、政府推動成果與產業綠色布局；「世界燃油價格」有利產業評估營運成本與發展能源策略；「產業動態與新聞」係最新市場資訊與國際事件的匯流場域；「教育資源」整合了國內外相關研討會與課程資訊，促進海運產業在永續議題上的培力；而「碳排放模擬工具」更是專區的一大亮點，該工具為航港局所舉辦之「航港大數據創意應用競賽」得獎作品落地應用成果，使用者可針對9種燃料，依所選(填)之船舶航行距離、船速及油耗率等，模擬其油耗與碳排放的變化，藉此能更清楚了解，替代燃料對於海運減碳的實際效益，增進永續轉型的實務認知。

航港局邀請各界共同體驗「替代能源專區」最新的服務功能；該局局長葉協隆強調，面對國際綠色運輸浪潮，臺灣海運必須同步邁向低碳與智慧化，而iMarine航港發展資料庫作為國內對外公開最完整豐富的海運資料庫，除持續以「使用者導向」進行功能優化，亦將不斷充實資料內涵，期能更貼合使用者實務需求，也為海運業面對挑戰與機遇提供可靠的後盾，並攜手打造智慧、低碳、具競爭力的永續海運。

