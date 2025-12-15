31年精品百貨走入歷史 遠東SOGO敦化館熄燈

遠東SOGO敦化館，自1994年開幕到2025年31年的時間，是引領東區時尚的重要地標，2025年12月14日，在悠揚樂音中於21:40畫下最完美篇章，遠東SOGO董事長黃晴雯特別獻花給陪到最後一刻最忠實的主顧客，15日起忠孝館、復興館，以及大巨蛋Garden City將繼續在東區做大家的好鄰居。

遠東SOGO董事長黃晴雯說，我們懷著滿滿感謝的心情，站在這裡跟大家道別，心中雖然不捨，但這只是一個熄燈的休止符，更是一個嶄新而璀璨的開始，所有屬於敦化館的美好與溫暖，隨著忠孝、復興館更深化的服務，以及Garden City 大巨蛋新店的開始將展開新的一頁。同時也要向現場我們最重要的夥伴，表達最誠摯的感恩。

黃晴雯說，首先要感恩陪伴我們31年不離不棄共同攜手打拼的各位廠商，一起見證台灣百貨歷史成長的所有廠商朋友，這麼多年與我們並肩努力，見證台北東區珠寶盒的奇蹟。第二要感恩的是向所有敦化館同仁說聲謝謝，除了品牌力，更擁有每位同事具有溫度的服務力，在繁忙的各個檔期，始終站在第一線，創造屬於我們SOGO的價值。