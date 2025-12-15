快訊

momo 公布2025十大暢銷書榜《張忠謀自傳》全集擠進前十名

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台積電創辦人張忠謀日前在《張忠謀自傳》新書發表會中，親自為現場來賓導讀。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀日前在《張忠謀自傳》新書發表會中，親自為現場來賓導讀。圖／聯合報系資料照片

富邦媒（8454）旗下momo購物網15日公布「2025 年度暢銷暨童書金榜」，從站上閱讀行為與銷售數據觀察，今年最受讀者青睞的三大關鍵字為「AI 科技」、「理財規劃」與「內在修復」，消費者在購買書籍的同時，也在回應對未來的不安，以及對內在安定的渴望。《張忠謀自傳》全集透過半導體產業關鍵人物的親筆書寫，回顧重要決策與人生歷程，引發讀者共鳴，排名第六名。

在通膨壓力與投資市場波動持續的環境下，理財類書籍持續穩居年度暢銷榜單主流。2025 年度十大暢銷書榜冠軍由《納瓦爾寶典》奪得，書中集結矽谷投資人納瓦爾．拉維肯的投資與人生觀點，帶領讀者以長期思維與複利概念，看待財富累積與生活選擇；在資訊密度高、生活節奏加快的環境下，療癒與自我成長類書籍已成為書市的重要支撐。榜單第二名《我可能錯了》以森林智者的人生觀點，引導讀者在變動與不確定中練習放下與調整心態；僅能以紙本完整體驗的《世界上最透明的故事》排名第四，透過互動式書頁與隱藏設計，帶領讀者在尋找父親遺作的過程中，思考親情與自我認同的關係。

隨著紙書與電子書整合販售模式成熟，數位閱讀的內容觸及力持續擴大，其中以漫畫題材表現最為亮眼。根據 momo站上觀察，momoBOOK電子書中，漫畫相關銷售品項占比已達 20%，成為帶動數位閱讀成長的重要動能。以預言題材引發討論的《我所看見的未來》為例，今年5月因社會話題發酵，迅速竄升電子書漫畫排行榜首，顯示電子書在即時性與視覺內容上的高度反應力。搭配 momoBOOK 閱讀器 7 吋輕巧機身、單手可握、護眼螢幕與大容量儲存等特性，進一步滿足漫畫、輕小說與通勤族的閱讀需求，加速數位閱讀在日常生活中的滲透。

