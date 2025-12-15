Coupang 酷澎攜手NAKED裸肌 以科技力開啟台灣新創品牌新商機

近年健身文化興盛，加上高齡人口為維持肌肉量而增加營養補充需求，蛋白補充品在體重管理上的使用持續成長，台灣民眾對高蛋白飲食的採用也日益普及。台灣新創品牌NAKED裸肌憑藉創新的風味配方與透明的原料理念，爭取消費者認同。近期NAKED裸肌選擇上架快速成長的Coupang 酷澎，透過其國際經驗與科技優勢和完善的銷售支援，加速品牌發展的商務里程碑。

相關研究預估，台灣蛋白粉市場預計將從2025年的12億美元成長至2031年的29.5億美元，年複合成長率（CAGR）為15.8%。把握這股商機，身為營養師的共同創辦人黃宇伶，從自己的需求出發，為了能讓乳糖不耐、或是不喜歡奶粉味的消費者，同樣能有豐富的蛋白飲品選擇，與大學同學張庭睿決定一同創業，發揮兩人的食品營養專業，兼具營養與台灣茶飲風味的「NAKED裸肌」蛋白質補充飲品就此誕生。

隨著品牌商品線逐漸擴大、並投入產線布局，兩位年輕創業家尋思如何能讓品牌接觸更多顧客、讓品牌走得更遠，思考透過正在台灣快速發展的Coupang酷澎上架，其流暢的使用環境與龐大的潛在客群，一定能夠成為品牌擴大的契機。

NAKED裸肌在上架Coupang酷澎網站的過程中，體驗到酷澎的科技創新，像是採用全線上介面與溝通完成簽約與建置、兩天內上架所有商品，對人力有限的團隊來說，大大降低對外合作的時間成本。產品上架後，酷澎後台數據能反映酷澎客群獨特的生活節奏，為NAKED裸肌提供更多市場趨勢。

同時，Coupang酷澎提供的銷售支援與24小時客服協助對於中小型品牌十分有幫助，不需擔心休息時可能出現的客服需求與體驗落差，確保每位消費者都能順利收到產品並享有良好服務。張庭睿表示，這讓裸肌能專注在產品研發上，把更多心力放在創造更健康、更具台灣特色的蛋白飲品。