王品集團耶誕趴！「西堤」推雙人優惠套餐 、「肉次方」吃到凌晨1點

耶誕節倒數10天，瀰漫歡慶氣氛，王品集團旗下多品牌推出慶祝活動，「原燒 日式燒肉」即日起至明年1月1日，推出季節限定加購新品「初雪和牛聖誕樹」和「草莓聖誕芭菲杯」。12月25日前，事先經inline或電話預約並透露通關密語，用餐當日可參加抽獎，最大獎享套餐抵用金1,314元。「西堤牛排」呈獻季節限定的「耶誕雙人宴」，提供人氣主餐法蘭克牛排、霸氣海陸雙拼、嫩煎黑胡椒牛排和義式丁骨豬排4選2。12月25日當日「肉次方 燒肉放題」部分門店延長營業時間，最後收客時間至晚上11點，用餐到凌晨1點，滿足節日「續攤」需求。

12月25日是耶誕節也是「行憲紀念日」，維持「只紀念、不放假」長達24年後，今年因立法院三讀通過而恢復放假一日，成為全民小確幸。12月25日前，揪4人到「原燒」舉辦交換禮物派對，透過inline訂位時備註「交換禮物」，或電話訂位向門店告知，用餐當天能參加抽獎，以4人用餐為1組、每組可抽1次，8人為2組、則可抽2次，以此類推。幸運兒有機會抽中大獎「套餐抵用金1,314元」，可於下次消費使用。

應景的「初雪和牛聖誕樹」由日本A5和牛及牛舌妝點而成，和牛油花細膩，牛舌爽脆彈牙，堪稱燒肉控的夢幻逸品，加購價499元。「草莓聖誕芭菲杯」下層為哈根達斯草莓冰淇淋，上層的聖代加上脆片，搭配草莓、鮮奶油與餅乾，口感豐富，套餐店換購價89元、自助吧店單點價99元，即日起供應至1月1日，為聚餐畫下甜蜜句點。

「西堤牛排」推出節慶限定的「耶誕雙人宴」，即日起至明年1月20日，可以從人氣品項「法蘭克牛排」和「霸氣海陸雙拼」挑第一份主餐，再從「嫩煎黑胡椒牛排」與「義式丁骨豬排」挑第二份，雙人限定套餐澎湃豐盛，隨餐附贈「香酥海陸拼盤」和甜點「布朗尼聖誕樹」，為節慶點亮儀式感，耶誕限定價1,688元。

12月31日前完成「肉次方」LINE官方帳號的「線上聖誕快肉趴」互動遊戲，不僅人人有獎，最高能抽中日本A5和牛霜降一份，或延長用餐時間的再戰30分鐘飽腹券。12月25日當日，全台「肉次方」除高雄夢時代店以外，均延長營業時間，最後收客時間至晚上11點，可以跨夜吃滿2小時，派對狂歡完立馬續攤嗑肉。