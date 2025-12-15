快訊

星宇摘雙金 TCSA永續報告書金獎及ESG交通運輸永續金獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空榮獲由交通部指導之「第二屆ESG交通運輸永續獎」金獎，並由前行政院長劉兆玄親自頒獎。圖／星宇提供
星宇航空榮獲由交通部指導之「第二屆ESG交通運輸永續獎」金獎，並由前行政院長劉兆玄親自頒獎。圖／星宇提供

星宇航空持續推動永續發展，再度交出亮眼成績、勇奪雙金！於12月12日榮獲由交通部指導之「第二屆ESG交通運輸永續獎」金獎，並由前行政院長劉兆玄親自頒獎，肯定星宇在永續治理上的專業與實績。同時，星宇航空也於近期摘下TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）「臺灣企業永續獎永續報告書金獎」，充分展現公司在永續推動的扎實投入及優質成果！

「ESG交通運輸永續獎」為交通部指導之永續獎項，旨在鼓勵台灣交通運輸產業投入永續發展並肯定企業的努力，12日於集思交通部國際會議中心舉辦頒獎典禮，由前行政院長劉兆玄親自頒發金獎予星宇航空採購長黃介至，象徵對星宇永續作為的高度肯定。TCSA（Taiwan Corporate Sustainability Awards）臺灣企業永續獎則為目前台灣最具指標性的企業永續獎項之一，其中「永續報告書金獎」旨在鼓勵企業依循國際標準，透明揭露其在 ESG方面的績效與承諾，並推動台灣企業永續管理的成熟度與國際接軌。

星宇航空表示，本次同時獲頒ESG交通運輸永續獎及TCSA（Taiwan Cor-porate Sustainability Awards）臺灣企業永續獎永續報告書金獎，是對公司永續成果的重要肯定。星宇航空永續行動由地面一路延伸至空中，包含積極推動地面運具電動化，行李拖車達成率已達100%、使用永續航空燃油（SAF），以及引進Airbus 新世代高效節能的機型，有效減少碳排放量。近期星宇航空更將機上雜誌電子化，推出「JX Reader」雲端閱讀平台，啟動無紙化機上閱讀，旅客於登機前可以至APP Store或是Google Play下載JX Reader，享受豐富多元的全球刊物。

星宇航空自成立以來便十分重視ESG永續議題，從企業治理、環境保護到社會參與，皆持續投入資源與行動，因此屢獲國內外各大永續獎項肯定。未來，星宇航空將持續推動各項永續項目，朝向更全面且成熟 的永續企業邁進。

星宇航空 ESG

