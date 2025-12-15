水泥業者進口東南亞水泥 彭啓明：將查是否符合台灣規範

環球水泥日前表示，今年11月起水泥原料已不再向台泥採購，將向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料。環境部長彭啓明今天說，將要求氣候署查驗進口水泥的認證機構，確保碳足跡與數量申報符合台灣規範，並鼓勵國內業者堅持低碳精神，減少進口國外水泥。

台泥日前表示，對於環泥選擇不再支持「碳有價」價值，轉而進口高碳排水泥，深感遺憾。彭啓明今接受媒體聯訪時也回應，最近看到國內水泥業者大量從東南亞進口水泥，但進口水泥有碳足跡問題，且碳的申報與查驗證機制簡略，將要求氣候署查驗其認證機構，進口水泥至少要符合台灣規範。

彭啓明表示，台灣的低碳水泥本身有些再生粒料已經超過20％，會鼓勵國內水泥業者回應低碳、再生、循環、環保的精神，減少從國外進口水泥。