每日客流量6萬人次 冠德建設取得高雄車站商業大樓都更案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司積極推動高雄車站及周邊地區土地活化招商，帶動車站周邊區域發展。高雄車站與高雄市政府合作推動高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業，已成功徵得「冠德建設股份有限公司」為最優申請人，預計2025年12月17日完成簽約。

此外，台鐵公司亦積極辦理高雄車站空間招商及活化，其中北側下沉式廣場使用區域規劃作為舞台與展演空間、中央廣場使用區域規劃作為展售空間，預計於2026年1月啟用，南側下沉式廣場則與高雄市政府合作舉辦活動，聚集人潮，帶動高雄車站及周邊區域發展；另外，車站商業大樓暨車站周邊商業空間已於12月1日辦理綜合遴選，選出最優申請人，預計2026年第1季完成簽約。

除上述車站商業空間外，為發揮高雄車站雙鐵優勢，每日進出約6萬人旅次，搭配轉運通勤及觀光人流，今年6月台鐵公司與高雄市政府、交通部鐵道局舉辦三方高層平台會議，就高雄車站周邊重大建設積極進行討論及溝通。此外，並透過「三方高層平台」共同檢視「高雄車站周邊大都更綱要計畫（草案）」及案件進度，持續以高雄車站為發展核心，賦予車站周邊地區之定位及發展構想，未來將加速高雄車站旅館大樓招商案及高雄中學旁自立路土地開發案招商。

台鐵公司期待未來高鐵南延高雄車站，結合交通運輸、休閒遊憩、餐飲等旅客所需服務，引進民間創意、完善車站機能、提升服務品質，帶動車站周邊商業活動，透過積極與高雄市政府、交通部鐵道局及相關公私部門協力合作，推動高雄車站及周邊土地開發，翻轉高雄車站門戶意象。

