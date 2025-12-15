蔡司併購亨泰光後揭新佈局 一條龍整合視力管理服務

德國蔡司總部在14日的眼康醫學會上宣布，已正式完成收購全球角膜塑型術與特殊隱形眼鏡領域的領先企業──亨泰光學。透過此次的收購，德國蔡司達成眼科市場的重要布局，完善從「兒童」延伸到「成人」清晰視力的永續醫療生態系。本次收購將結合國際科研與在地研發能量，以「Taiwan to Global」的視野，為光學產業揭開全新篇章。

根據國際近視研究學會（IMI, 2020）統計，台灣兒童近視率居全球之冠，18歲以下青少年近視盛行率高達87.2%。不只盛行率高，近視發生年齡更持續提前，平均每五年提早一歲。近視不僅影響學童學習表現，也逐步成為成年後白內障、黃斑部病變的高風險因子。

德國蔡司在視光及眼科醫療市場深度耕耘，涵蓋兒童矯正方案到成人視覺需求追蹤，本次收購讓「全齡眼視生態圈」布局更完善，從角膜塑型片、兒童近視矯正鏡片、全齡光學鏡片、AI導航微創近視雷射、熟齡老花雷射、高階白內障科技及視網膜手術，完整對應所有視力需求。

德國蔡司全球眼科業務副總裁暨台灣總經理章平達分享，蔡司過去10年於全球已售出超過2,000萬副兒童近視矯正鏡片，今年蔡司總部收購全球角膜塑型術與特殊隱形眼鏡領域的領先企業──亨泰光學，為既有的近視防護產品線注入強勁動能，同時完善領先業界完整之產品線。此次布局，不僅象徵德國蔡司在台灣視光市場的深度耕耘，也顯現台灣在全齡視力照護領域邁入國際整合新階段。

亨泰光學總經理吳怡璁表示，亨泰多年深耕角膜塑型片領域，在大中華地區與東南亞廣泛使用，是是台灣少數投入此領域並具研發能量的廠商之一。 德國蔡司帶來國際級的驗光與光學科技，亨泰則提供在地臨床回饋與研發實力，兩者雄厚的技術背景加上完整近視矯正方案產品線結合正是打造兒童近視防護網的最佳組合。

德國蔡司「全齡眼視生態圈」是針對早期發現視力問題、有效追蹤，全方位布局，提供從兒童到成人的完整視力矯正方案。在此技術基礎上，蔡司推動「全方位兒童近視矯正方案」，攜手眼科醫師、驗光師，並以蔡司近視追蹤軟體長期追蹤兒童視力，由醫師針對視力狀況與兒童年齡、生活習慣給予不同的近視矯正方案。針對成人市場，德國蔡司亦提供AI導航微創近視雷射、熟齡老花雷射、高階白內障科技及視網膜手術。其中微創近視雷射更已突破全球 1,200 萬眼見證里程碑。