2026可進場？李同榮揭房市十大走勢：空頭將延續一整年
2026即將來到，房市趨勢專家李同榮今發表「2026房市十大趨勢預測」，預料空頭將延續到2026年底，六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%。
李同榮表示，2025年台灣GDP經濟成長率預期高達7.37%，但房市正臨技術循環下修階段，2026整體房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局十大預測如下：
首先從經濟基本面向分析：
一、GDP表現趨緩，房價持續下修。
二、三率變動性低，對房市影響有限。
三、資金動能充沛，購買力增加，但建商資金斷鏈危機未除。
從景氣技術循環面向分析：
四、房市供多需少、賣壓持續湧現。
五、景氣循環空頭延續到2026年底。
從政策消息面向分析：
六、房市降溫，2026下半年政策將微幅鬆綁。
七、地緣政治不確定因素增加，影響全球政經局勢，間接影響房市。
從市場價量面向分析：
八、交易量將於春節後逐月加溫，全年增長約10-15%。
九、六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%。
十、區域與產品表現強弱分明。
李同榮表示，2026在經濟基本面表面對房市沒有不利影響；在技術循環面對房市而言，難以扭轉空頭氣勢；在政策消息面向的打房政策，至少到下半年才有機會鬆綁。在市場價量表現，就是價格全面鬆動，交易量逐步回溫。
至於區域表現則會有強弱分明的區隔。
李同榮表示，由於各都區域的房市表現強弱非常分明，2026年是剛需與換屋族可擇優避劣可以進場的一年，但購屋者必須𧫴記三原則，即勤做功課、積極看屋、詳做比較，同時選擇「三高二多」抗跌區。
三高二多是指高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區，二多則是人口淨流入多、家戶數增長多。
