攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部長彭啓明今天表示，將盤查進口水泥的碳足跡，要求東南亞等查驗證機構與台灣有相同標準。記者潘俊宏／攝影
環境部長彭啓明今天表示，將盤查進口水泥的碳足跡，要求東南亞等查驗證機構與台灣有相同標準。記者潘俊宏／攝影

台泥日前對環泥轉向進口高碳排的進口水泥深感遺憾，也表示這顯示台灣政策懲罰減碳的本土業者。環境部長彭啓明今天表示，將盤查進口水泥的碳足跡，要求東南亞等查驗證機構與台灣有相同標準。

彭啓明表示，進口水泥碳足跡不清與申報的查驗證量很大、也很簡略，所以會要求環境部的查驗機制，讓東南亞等查驗證機構與台灣有相同標準，同時也鼓勵國內水泥業者多生產低碳水泥，相對之下，低碳與再生環保是我們的目標，鼓勵大家減少國外水泥進口量，也確保台灣業者可以多生產低碳水泥。

影／鼓勵國內生產低碳水泥 彭啟明：將對進口水泥盤查碳足跡

