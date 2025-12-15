大師論壇16日登場 亞大校長蔡進發：在世界變局中找機會

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
亞洲大學校長蔡進發。記者宋健生／攝影
亞洲大學校長蔡進發。記者宋健生／攝影

亞洲大學校長蔡進發表示，台灣經濟發展穩健繁榮，得利於社會成功轉型具有包容性與開放性，尤其鼓勵創新、保障智慧財產權，這讓整個社會與產業界充滿朝氣與活力，持續穩步向前。

特別是面對地緣政治衝突、全球供應鏈重組，蔡進發認為，台灣作為具有包容性的國家，更應該鼓勵創新，推動轉型升級，在世界的變局中找到機會。

經濟日報、臺灣大學將於明（16）日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）來台，他將以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，為年底國內最重要的知識饗宴。本次大師論壇由台新新光金控、凱基金控、亞洲大學協辦。

蔡進發將帶領學校逾30位師生參與活動，與羅賓森面對面座談，其中包括來自印尼、印度、越南、蒙古等多個國家的國際學生，以及彰化女中、興大附中學生。

蔡進發指出，亞洲大學自2010年創設「諾貝爾大師論壇」以來，陸續邀請來自經濟、醫學、化學等領域的18位諾貝爾獎得主蒞校交流。這在台灣私校中極為罕見，讓學生無需出國就能一探世界級大師風采，提升學術視野。

蔡進發強調，亞洲大學的國際化特色不只是體現在課程設計或外語能力的提升，更重要的是培養學生具備全球視野，能夠理解世界發展的脈動，並具備跨文化溝通與思辨能力。

創辦「諾貝爾大師論壇」的初衷，就是希望學生能從世界級學者的生命故事與研究歷程中，看到追求知識的熱情、長期耕耘的毅力，以及在面對困境時不輕言放棄的勇氣。

蔡進發認為，此次羅賓森主講的題目非常貼近現實，究竟社會制度如何影響國家繁榮，未來該如何推動轉型升級，同時也充滿思辨。

明年1月5日、6日，亞洲大學將另外邀請2013年諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學教授托馬斯．聚德霍夫（Thomas C. Sudhof），在校內進行兩場富含啟發性的主題講座與學術對談。

