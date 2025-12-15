快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

聽新聞
0:00 / 0:00

10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃三雙雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）受惠於10月運價反彈，11月營收都比前一個月好；法人分析，12月的運價變化比預期還大，如果12月下旬能順利調漲，三家業者12月的營收有望比11月好。

長榮海運11月的營收月增1.11%、陽明月增10.2%、萬海月增3.9%；貨櫃輪業者普遍認為，12月上旬全球貨櫃輪市場呈現區間震盪整理為主，隨著美國耶誕節銷售傳佳音，華人農曆年前趕工潮提前出籠，需求增加下推升運價跟著反彈，讓貨櫃三雄12月的營收可望出現成長動能。

展望2026年新船交付量與相對穩定的燃油價格，正被結構性瓶頸所抵銷，各大航商在2026年第1季重返紅海可能性不高，市場供、需還是是呈現穩健走勢，長榮、陽明及萬海明年第1季表現有望淡季不淡。

2026年全球貨櫃輪市場供需受到航商重返紅海速度牽動，國際長榮、陽明持續觀察地緣政治及市場變化，各大航商在2026年第1季重返紅海可能性不高，市場供、需還是是呈現穩健走勢。

展望明年第1季，紅海的變化，還是影響貨櫃輪市場的最大關鍵，國內的長榮、陽明仍舊表示，中東地緣政治問題無解，還沒有看到紅海復航的契機。

市場 長榮海運 陽明

延伸閱讀

陽明、萬海11月營收遇逆風

年末優惠最終戰！ 易遊網「雙12暖身」開搶 長榮6666元飛日本神戶、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

最牛一輪／陽明揚帆 群益53啟航

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

相關新聞

生醫數據國家隊20日成軍…楊泮池出任董座 緯創、可成、台達電都是股東

政府催生的國家級健康大數據公司最快本周六（20日）正式成軍，這家結合AI與健康數據的公司名為「台灣健康網路平台公司」，將...

大師論壇16日登場 亞大校長蔡進發：在世界變局中找機會

亞洲大學校長蔡進發表示，台灣經濟發展穩健繁榮，得利於社會成功轉型具有包容性與開放性，尤其鼓勵創新、保障智慧財產權，這讓整...

台灣健康大數據產業時代來臨 健保資料庫完整 吸引大廠布局

台灣健康大數據產業時代來臨，看好台灣擁有全球最完整的健保資料庫及基因資料庫，國內外都有大廠積極布局搶進。

醫院系統整合 決勝關鍵

AI醫療軟體公司長佳智能公司布局醫療大數據服務市場數年，總經理李友錚表示，健康大數據產業發展正待起步，如何將醫院的病歷、...

歐洲線貨櫃海運價喊漲 漲幅上看兩成

貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。貨櫃輪歐洲線11月以來表現強勢，長榮海運跟陽明所屬的兩大聯盟，都已經通知物流...

10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

貨櫃三雙雄長榮、陽明、萬海受惠於10月運價反彈，11月營收都比前一個月好；法人分析，12月的運價變化比預期還大，如果12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。