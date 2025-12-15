10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

貨櫃三雙雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）受惠於10月運價反彈，11月營收都比前一個月好；法人分析，12月的運價變化比預期還大，如果12月下旬能順利調漲，三家業者12月的營收有望比11月好。

長榮海運11月的營收月增1.11%、陽明月增10.2%、萬海月增3.9%；貨櫃輪業者普遍認為，12月上旬全球貨櫃輪市場呈現區間震盪整理為主，隨著美國耶誕節銷售傳佳音，華人農曆年前趕工潮提前出籠，需求增加下推升運價跟著反彈，讓貨櫃三雄12月的營收可望出現成長動能。

展望2026年新船交付量與相對穩定的燃油價格，正被結構性瓶頸所抵銷，各大航商在2026年第1季重返紅海可能性不高，市場供、需還是是呈現穩健走勢，長榮、陽明及萬海明年第1季表現有望淡季不淡。

2026年全球貨櫃輪市場供需受到航商重返紅海速度牽動，國際長榮、陽明持續觀察地緣政治及市場變化，各大航商在2026年第1季重返紅海可能性不高，市場供、需還是是呈現穩健走勢。

展望明年第1季，紅海的變化，還是影響貨櫃輪市場的最大關鍵，國內的長榮、陽明仍舊表示，中東地緣政治問題無解，還沒有看到紅海復航的契機。