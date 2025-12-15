快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

醫院系統整合 決勝關鍵

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

AI醫療軟體公司長佳智能（6841）公司布局醫療大數據服務市場數年，總經理李友錚表示，健康大數據產業發展正待起步，如何將醫院的病歷、醫學影像及基因資料「系統整合」是決勝關鍵。

他也點出，各學研單位及醫療機構掌握的數據中，最值錢的當屬「基因資料」。

中山醫學大學附設醫院副總院長魏正宗近日在臉書發文指出，21世紀，資料就是新的石油。然而台灣的電子病歷資料卻更像是「頁岩油」─蘊藏豐富，卻難以開採。因為台灣共有超過40套電子病歷系統，彼此之間無法互通，他主張應「透過軟體科技，打通跨院電子病歷的壁壘。」

李友錚提醒，成立健康大數據公司後，如何有效創造動商機仍待起步，首先台灣的各醫療體系，即便是單一醫院的病人醫療數據也常常分散在各科室，更別說不同醫療體系的系統整合也是一大門檻。其次是全民病歷、醫學影像及基因資料涉及隱私及人權議題，健保資料庫退出權已在今年8月上路，民眾有權提出個人健保資料不提供學術使用。

電子病歷 大數據 健保

延伸閱讀

曾瀕臨熄燈 員榮醫療體系入選「健康臺灣深耕計畫」標竿分享醫院

帶罹癌基因不知情…丹麥男捐精…生197孩「67罹癌」 精子被用於14國

聯合報「基因科技的十字路口 從醫療希望到倫理風險」 獲人權服務獎

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

相關新聞

生醫數據國家隊20日成軍…楊泮池出任董座 緯創、可成、台達電都是股東

政府催生的國家級健康大數據公司最快本周六（20日）正式成軍，這家結合AI與健康數據的公司名為「台灣健康網路平台公司」，將...

大師論壇16日登場 亞大校長蔡進發：在世界變局中找機會

亞洲大學校長蔡進發表示，台灣經濟發展穩健繁榮，得利於社會成功轉型具有包容性與開放性，尤其鼓勵創新、保障智慧財產權，這讓整...

台灣健康大數據產業時代來臨 健保資料庫完整 吸引大廠布局

台灣健康大數據產業時代來臨，看好台灣擁有全球最完整的健保資料庫及基因資料庫，國內外都有大廠積極布局搶進。

醫院系統整合 決勝關鍵

AI醫療軟體公司長佳智能公司布局醫療大數據服務市場數年，總經理李友錚表示，健康大數據產業發展正待起步，如何將醫院的病歷、...

歐洲線貨櫃海運價喊漲 漲幅上看兩成

貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。貨櫃輪歐洲線11月以來表現強勢，長榮海運跟陽明所屬的兩大聯盟，都已經通知物流...

10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

貨櫃三雙雄長榮、陽明、萬海受惠於10月運價反彈，11月營收都比前一個月好；法人分析，12月的運價變化比預期還大，如果12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。