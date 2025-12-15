醫院系統整合 決勝關鍵

AI醫療軟體公司長佳智能（6841）公司布局醫療大數據服務市場數年，總經理李友錚表示，健康大數據產業發展正待起步，如何將醫院的病歷、醫學影像及基因資料「系統整合」是決勝關鍵。

他也點出，各學研單位及醫療機構掌握的數據中，最值錢的當屬「基因資料」。

中山醫學大學附設醫院副總院長魏正宗近日在臉書發文指出，21世紀，資料就是新的石油。然而台灣的電子病歷資料卻更像是「頁岩油」─蘊藏豐富，卻難以開採。因為台灣共有超過40套電子病歷系統，彼此之間無法互通，他主張應「透過軟體科技，打通跨院電子病歷的壁壘。」

李友錚提醒，成立健康大數據公司後，如何有效創造動商機仍待起步，首先台灣的各醫療體系，即便是單一醫院的病人醫療數據也常常分散在各科室，更別說不同醫療體系的系統整合也是一大門檻。其次是全民病歷、醫學影像及基因資料涉及隱私及人權議題，健保資料庫退出權已在今年8月上路，民眾有權提出個人健保資料不提供學術使用。