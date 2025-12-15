快訊

台灣健康大數據產業時代來臨 健保資料庫完整 吸引大廠布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣健康大數據產業時代來臨，看好台灣擁有全球最完整的健保資料庫及基因資料庫，國內外都有大廠積極布局搶進。

據悉，美國TriNetX等多家國際公司已在台與十多家醫學中心合作。華碩（2357）今年9月也對外宣布，已與國家衛生研究院在2月合作成立台灣生醫大數據科技公司（THBC）；另外包括長庚、中國附醫等連鎖醫院體系也開始布局相關市場。

近年來隨著精準大健康產業趨勢來臨，政府每年召開的「生技產業策略諮議委員會（BTC）」，多位專家都呼籲台灣應成立健康大數據公司，目標是將台灣建構全球最完整的健保資料庫、及數十萬筆基因資料庫充分運用，利用AI技術促成精準健康產業蓬勃發展。

中研院院士楊泮池曾呼籲，全世界已有十幾家健康大數據公司，其中最知名的TriNetX公司 ，在台灣已和台中榮總、中山附醫等十多家醫學中心合作。TriNetX公司在全球已整合超過200間醫療機構、逾8,800個站點，掌握超3億名去識別化病人數據。專家們都認為，要是台灣沒有建立自己的健康大數據公司，未來恐將淪為國際健康數據公司的殖民地。

