生醫數據國家隊20日成軍…楊泮池出任董座 緯創、可成、台達電都是股東

政府催生的國家級健康大數據公司最快本周六（20日）正式成軍，這家結合AI與健康數據的公司名為「台灣健康網路平台公司」，將規劃由中研院院士楊泮池擔任董事長，執行長則由陽明交大附設醫院醫師蔡秉晃出任。

行政院今年8月召開「生技產業策略諮議委員會（BTC）」時，政務委員吳誠文宣布，政府將延續去年BTC會議建言，推動成立「健康數據服務公司」。經過近半年規劃，這家健康數據服務公司已正式取名為「台灣健康網路平台公司」，公司初期資本額10億元，首波投資的主要股東都是科技大廠，包括緯創（3231）、可成（2474）、台達電（2308）、義隆電（2458）等，下一輪國發基金也可望跟投。

業內指出，這家健康大數據公司將是生醫數據國家隊領頭羊，未來在AI大趨勢下，將整合台灣各大生醫資料庫數據成為「生醫數據金礦」推出五大應用服務，預期將吸引國際廠商合作，有望搶占全球精準醫療千億元的商機。

據了解，台灣健康網路平台公司將在12月20日正式成軍，明年元月9日舉行開幕典禮及產學醫界的簽約合作儀式。新公司將推舉楊泮池擔任董事長，並規劃由陽明交大附設醫院神經內科主治醫師蔡秉晃出任執行長。

台灣健康網路平台公司將與台大、成大、台北榮總及高醫大等醫學中心合作，結合各家醫學中心健康及醫療大數據，未來將建立五大產業應用服務，包括一、早期篩檢，提升疾病預防與早期診斷的精準度；二、新藥開發，加速藥物臨床試驗與研發效率；三、創新醫療，推動新型醫材與治療模式；四、再生醫療，支持細胞治療與再生技術的突破；五、特色化醫療照護，要讓民眾能獲得更個人化的醫療服務。

隨著政府推動跨醫院醫療健康資訊（EHR、EMR）、醫學影像、病理報告等資料逐步整合，在行政院支持下期待國內能建立以醫療健康數據服務為核心的產業生態系，確保個人資訊安全的前提下，建立完整的數據儲存與分析平台。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融日前演講時表示，國內各醫學中心HIS系統在2026年完全互通，各區域醫院HIS系統也會在2028年全數互通，屆時各醫院的醫療數據在去識別化後，透過「健康數據服務公司」的整合，將可扮演全球最重要的華人醫療資產。

此外， 健康數據公司也要透過豐富的醫療數據與AI服務應用，吸引國際廠商來台落地合作，同時要接軌國際健康資料服務標準，最終達成建立自主AI醫療體系的目標。