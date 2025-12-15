歐洲線貨櫃海運價喊漲 漲幅上看兩成

貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。貨櫃輪歐洲線11月以來表現強勢，長榮海運（2603）跟陽明 （2609）所屬的兩大聯盟，都已經通知物流業者，12月16日至12月31日每40呎貨櫃運價再漲300至500美元。

另外，北美線表現也很可期待，美國耶誕節銷售比預期好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，銷售傳佳音後，最近開始出現補庫存的需求；有望提前推動華人農曆年需求提前開跑，北美線的漲勢也提前啟動。

物流業界傳出，兩大海運聯盟已通經知客戶12月16日至12月31日調漲價格，長榮海運所屬的OA（Ocean Alliance）約為2,600至2,700美元，陽明所屬的PA（THE Alliance）聯盟歐洲線每40呎櫃2,400至2,500美元，相較目前市場水準，整體漲幅約落在一到兩成之間，顯示船公司對年底歐洲航線運量有信心，運價也應同步回到合理的水準。

最新公布的遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,780美元，周漲幅14.8%；遠東到美東運價每FEU達2,652美元，周漲幅14.6%。

陽明所屬的PA聯盟 (Premier Alliance)宣布調漲12月下旬的運價，美西航線（USWC）將收2,350美元、美東航線（USEC）約3,250美元，較最新的漲幅達兩到三成。

北美線大陸出口端整體裝載率約落在 70%至90%，從上周開始市場逐漸回到需求回暖，運價跟著走出整理格局；就運價表現來看，不同航商與聯盟間價格差距明顯，反映目前市場供需結構仍偏寬鬆；業界普遍認為，較為明顯的漲勢會在12月下旬及2026年元月，市場開始趕農曆年前出貨。

展望2026年全球貨櫃輪市場變化，國內的物流業者分析，貨櫃輪市場新船交付量開始走下波，船舶大型化後，東南亞、歐洲許多主要樞紐港口仍面臨壅塞，增加的運力被塞港抵銷，為漲價提供底氣。

另外，全球最關心的紅海與蘇伊士改道繞行使船期被拉長，目前看起來，大部分的航商在明年第1前都不會重返紅海，對於全球貨櫃輪的供、需結構也會有挹注；全球班輪準班率雖已回升至約 65%，仍低於疫情前水平。

對許多貨主而言，關鍵航線至少提前三周訂艙，已成為標準的風險管理作法；整體而言，2026年的海運市場並非由需求爆發所主導，而是由「運力往往不在需要的地方」與明顯的區域差異所決定。