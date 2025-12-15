快訊

歐洲線貨櫃海運價喊漲 漲幅上看兩成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。路透
貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。路透

貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。貨櫃輪歐洲線11月以來表現強勢，長榮海運（2603）跟陽明 （2609）所屬的兩大聯盟，都已經通知物流業者，12月16日至12月31日每40呎貨櫃運價再漲300至500美元。

另外，北美線表現也很可期待，美國耶誕節銷售比預期好，各大零售商之前擔心關稅衝擊買氣，都是採取低庫存方式，銷售傳佳音後，最近開始出現補庫存的需求；有望提前推動華人農曆年需求提前開跑，北美線的漲勢也提前啟動。

物流業界傳出，兩大海運聯盟已通經知客戶12月16日至12月31日調漲價格，長榮海運所屬的OA（Ocean Alliance）約為2,600至2,700美元，陽明所屬的PA（THE Alliance）聯盟歐洲線每40呎櫃2,400至2,500美元，相較目前市場水準，整體漲幅約落在一到兩成之間，顯示船公司對年底歐洲航線運量有信心，運價也應同步回到合理的水準。

最新公布的遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,780美元，周漲幅14.8%；遠東到美東運價每FEU達2,652美元，周漲幅14.6%。

陽明所屬的PA聯盟 (Premier Alliance)宣布調漲12月下旬的運價，美西航線（USWC）將收2,350美元、美東航線（USEC）約3,250美元，較最新的漲幅達兩到三成。

北美線大陸出口端整體裝載率約落在 70%至90%，從上周開始市場逐漸回到需求回暖，運價跟著走出整理格局；就運價表現來看，不同航商與聯盟間價格差距明顯，反映目前市場供需結構仍偏寬鬆；業界普遍認為，較為明顯的漲勢會在12月下旬及2026年元月，市場開始趕農曆年前出貨。

展望2026年全球貨櫃輪市場變化，國內的物流業者分析，貨櫃輪市場新船交付量開始走下波，船舶大型化後，東南亞、歐洲許多主要樞紐港口仍面臨壅塞，增加的運力被塞港抵銷，為漲價提供底氣。

另外，全球最關心的紅海與蘇伊士改道繞行使船期被拉長，目前看起來，大部分的航商在明年第1前都不會重返紅海，對於全球貨櫃輪的供、需結構也會有挹注；全球班輪準班率雖已回升至約 65%，仍低於疫情前水平。

對許多貨主而言，關鍵航線至少提前三周訂艙，已成為標準的風險管理作法；整體而言，2026年的海運市場並非由需求爆發所主導，而是由「運力往往不在需要的地方」與明顯的區域差異所決定。

市場

相關新聞

生醫數據國家隊20日成軍…楊泮池出任董座 緯創、可成、台達電都是股東

政府催生的國家級健康大數據公司最快本周六（20日）正式成軍，這家結合AI與健康數據的公司名為「台灣健康網路平台公司」，將...

大師論壇16日登場 亞大校長蔡進發：在世界變局中找機會

亞洲大學校長蔡進發表示，台灣經濟發展穩健繁榮，得利於社會成功轉型具有包容性與開放性，尤其鼓勵創新、保障智慧財產權，這讓整...

台灣健康大數據產業時代來臨 健保資料庫完整 吸引大廠布局

台灣健康大數據產業時代來臨，看好台灣擁有全球最完整的健保資料庫及基因資料庫，國內外都有大廠積極布局搶進。

醫院系統整合 決勝關鍵

AI醫療軟體公司長佳智能公司布局醫療大數據服務市場數年，總經理李友錚表示，健康大數據產業發展正待起步，如何將醫院的病歷、...

歐洲線貨櫃海運價喊漲 漲幅上看兩成

貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。貨櫃輪歐洲線11月以來表現強勢，長榮海運跟陽明所屬的兩大聯盟，都已經通知物流...

10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

貨櫃三雙雄長榮、陽明、萬海受惠於10月運價反彈，11月營收都比前一個月好；法人分析，12月的運價變化比預期還大，如果12...

