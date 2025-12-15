經濟選書／持續學習 保持成長心態

凱文．莫雪（Kevin Mosher）加入ClearChoice植牙中心擔任執行長時，發現公司有5％至10％的中心，銷售牙科療程的績效比其他中心更好。

凱文打電話給前同事安迪．金波（Andy Kimball），邀請他以顧問的身分來研究這些中心採取了哪些不同做法。

安迪全心投入學習，觀察並提問，帶著好奇心想要發現造成不同的原因。他發現公司大多數業務人員使用的是亂槍打鳥的方法。「他們會廣發療程資訊給病人，然後期待其中某樣東西剛好對應到對方的需求，」他告訴我。這些業務人員會推銷治療方法與醫師有多麼厲害，卻沒有傾聽病人生活中真正面臨的難題。

而另一方面，傑出的業務人員則是多聽少說。他們認為自己不只是推銷業務的人，同時也是幫助解決問題的人。這已經變成他們身分認同的一部分。

安迪後來加入ClearChoice擔任績效長，他觀察到頂尖的業務人員有辦法引導病人說出自己的故事，了解到有些病人因自認牙齒不完美而自卑。「他們還會努力了解病人如何設想自己擁有美麗笑容之後的生活。他們會思考，病人在ClearChoice治療的經驗，會如何改變他們的人生故事？」

於是，公司訓練所有的業務人員和醫師從這些成功的做法中學習，並建立讓員工持續學習的系統。ClearChoice在每個診療室安裝了攝影機。每一周，業務人員和醫師會選擇一項與病人溝通相關的技巧來練習，經過病人的同意，把互動過程錄影下來。在診療間歇，這些專業人士會複習錄影片段，思考自己的表現如何，或是如何把問題回答得更好。他們在表現模式（診療病人）與學習模式（複習影片）之間快速切換。

員工也可以和教練或同事分享影片、尋求回饋意見，但是這些影片在未經同意下不能給其他人看，而且只能用於人才發展目的，不能用在工作評鑑。在每周會議中，大家會與同事分享自己正在努力改進的地方。自從公司開始這項做法以來，表現最好的員工，正是那些最常複習和分析自己影片的人。

安迪．金波解釋為什麼影片是如此關鍵的工具：「聽到回饋時，人們通常可以選擇忽視。你可以說：『呃，那些人顯然不喜歡我，或者不了解我，或者沒有看到我在診療室的表現。』但是，當你看到影片中的自己，你就不能視而不見。影片是最公正的人，總是說實話。」

ClearChoice的員工定期收到各種回饋，協助他們持續提升技能。公司因此蓬勃發展，在核心市場的占有率超過50％。在ClearChoice，影片用於提供發展技能所需的三項要素。

第一，影片提供可以仿效的成功範本。從員工加入組織起，公司就用資深員工的影片來討論有效的做法，同時也在傳達訊息，即使是技巧最純熟的員工也能持續進步。

第二，影片提供在學習模式練習的機會。業務人員會參與錄影講習，與教練進行角色扮演，再讓小組一起分析影片。

第三，醫師和業務人員透過觀看影片了解自己和彼此與病人的日常互動，以進行反思並提供回饋。最終建立了一套投入學習模式的扎實架構，也確定了在表現模式改進的明確目標。

（摘自《成長心態行動策略》，天下出版）