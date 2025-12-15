快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

數位行銷／展現價值 B2B內容行銷關鍵

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

時序即將進入2026年，B2B內容行銷已經從看似可有可無的成本中心，轉變為可量化的成長引擎。AI搜尋引擎主導資訊獲取與決策周期拉長到平均9.5個月，讓內容成為企業與買家建立信任的唯一可控管道。根據最新數據顯示，全球B2B數位行銷支出將突破690億美元，其中內容行銷占比超過42%，ROI最高達八倍以上。

2026年的B2B內容行銷不再是產量競賽，而是精準價值競賽。AI雖然能加速內容產出，但買家對純AI生成內容的信任度僅45%，真正勝出的企業，都把AI當成超級助理」而非內容工廠。以下，我幫大家整合2025～2026年最新趨勢、實戰打法，並以製造業龍頭Siemens（西門子）的真實案例，說明如何在工業領域做出顛覆性成果。

2026年的決定性趨勢，如下：

第一，AI協作而非取代，內容必須符合E-E-A-T並優化生成式搜尋引擎（GEO），才能被ChatGPT、Perplexity、Gemini等AI摘要優先引用。

第二，思想領導與高階主管個人品牌崛起，LinkedIn上中高階主管發文的自然觸及率是企業帳號的七倍。

第三，第一方數據＋意圖信號成為個人化核心，80%的有效內容須根據帳戶行為動態調整。

第四，體驗式與沉浸式內容（VR/AR展示、互動工具、混合式活動）預算占比衝上35%。

第五，ESG與可持續發展不再是加分題，而是工業與科技業的入場券，融入永續議題的內容可提升品牌好感30%。

實戰策略的部分，建議公司圍繞價值證明而非功能說明展開。我認為，三步閉環打法可以奏效：

首先用第一方數據畫出帳戶級買家旅程，產出三層內容：頂層用年度產業報告建立權威、中間用ROI計算器與案例研究解除疑慮、底層用互動提案工具直接推動簽約。

其次，創作流程採「AI初稿＋專家重寫＋數據驗證」，每篇內容至少重複利用五次（長文→短影片→LinkedIn貼文→電子報→銷售簡報）。

最後，衡量指標從流量轉向「商機影響力」：內容觸及的商機金額、影響的管道加速速度、縮短的銷售周期，才是2026年真正的北極星指標。

以德國製造業巨擘西門子為例，他們沒有再發傳統產品型錄，而是選擇與微軟共同推出IndustrialCopilot後，啟動一場為期18個月的內容長城計畫。核心只有一個策略：把客戶最頭痛的從概念到量產的數位孿生落地難題，變成該公司的內容資產。

西門子的成功，可以給所有B2B的企業帶來三個關鍵啟示：

一、在工業領域，買家要的是可複製的成功證明，而非技術規格表。所以，內容必須幫客戶回答「我怎麼在一年內落地並看到回報？」

二、權威報告＋沉浸式體驗＋帳戶級個人化的鐵三角組合，幾乎無敵。

三、高階主管與客戶共同創作，是最快的信任加速器，比任何廣告都有效。

迎接2026年，B2B領域內容行銷的贏家已經不是發文最多的公司，而是最能證明價值的企業。無論貴公司是製造業、SaaS還是科技服務業，都應該立即啟動三件事：盤點第一方數據、建立年度權威資產、把AI當助手而不是單純的寫手。

西門子用實際數字證明：當內容不再是宣傳，而是成為客戶決策的必要依據時，行銷就真正變成了收益中心。

AI 西門子

延伸閱讀

全球大搶才！聘外國白領薪資門檻 勞部擬明年拉高到6.3萬元

美工業落後恐影響軍力…紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

與波蘭天然氣管道閒置3年 斯洛伐克續依賴俄輸氣

2025熱搜排行

相關新聞

生醫數據國家隊20日成軍…楊泮池出任董座 緯創、可成、台達電都是股東

政府催生的國家級健康大數據公司最快本周六（20日）正式成軍，這家結合AI與健康數據的公司名為「台灣健康網路平台公司」，將...

大師論壇16日登場 亞大校長蔡進發：在世界變局中找機會

亞洲大學校長蔡進發表示，台灣經濟發展穩健繁榮，得利於社會成功轉型具有包容性與開放性，尤其鼓勵創新、保障智慧財產權，這讓整...

台灣健康大數據產業時代來臨 健保資料庫完整 吸引大廠布局

台灣健康大數據產業時代來臨，看好台灣擁有全球最完整的健保資料庫及基因資料庫，國內外都有大廠積極布局搶進。

醫院系統整合 決勝關鍵

AI醫療軟體公司長佳智能公司布局醫療大數據服務市場數年，總經理李友錚表示，健康大數據產業發展正待起步，如何將醫院的病歷、...

歐洲線貨櫃海運價喊漲 漲幅上看兩成

貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，漲幅上看兩成。貨櫃輪歐洲線11月以來表現強勢，長榮海運跟陽明所屬的兩大聯盟，都已經通知物流...

10月運價反彈 長榮、陽明、萬海本月營收樂觀

貨櫃三雙雄長榮、陽明、萬海受惠於10月運價反彈，11月營收都比前一個月好；法人分析，12月的運價變化比預期還大，如果12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。