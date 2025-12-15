點子農場／台日共生與共創

在日本神戶旅行時認識了她，也透過她過去50多年來的觀察，更明白日本人眼中的台灣。

她出生於台灣，成年之後歸化日本。對於最近高市早苗再次重申「台灣有事即日本有事」這句話，她的解讀是：從地緣政治來看，台灣其實長期以來一直扮演著保護日本的角色。

「長久以來，日本一直很明白台灣的重要性，高市早苗只是站出來提醒日本國民這件事。」她說。這也是為什麼這位日本第一位女首相在公開挺台灣之後，民調與聲望快速升高的原因。

今年初，我和朋友們在瀨戶內海推動「台日共丸」活動，最初的想法是讓台灣與日本的朋友們一起參與、一起航行、一起玩。穿過宇野港的風，踩過直島的地景藝術，分享台日藝術家朋友的創作、城市故事與生活。

台日共丸不是商業計畫，也不是外交工程，而是一個「讓共同生活變得可能」的社群實驗，像一艘正在寫日記的船，載著兩國的夢想往未來去。

許多日本朋友常說：「我們的生活裡，如果把台灣拿掉，會有好多鍊條接不上。」他們不是指外交或軍事，而是日常裡的互補性。

像日本的高齡社會與地方創生，與台灣的新創活力與文化能量形成互補。日本的人文深度與工藝精神，與台灣的靈活創意與敘事能力自然對接。日本的技術密度，加上台灣的半導體與ICT，形成全球級的供應鏈典範。

這些不是一年兩年形成的，而是戰後80年來，在教育、觀光、文化、科技、甚至家庭生活中默默累積而來的「實質關係」。命運只是結構，但情感和合作，才是台日關係真正的力量來源。

台灣與日本正在走向一種新的文明關係。這種關係不是冷冰冰的戰略計算，而是三個方向的創造力：

一、文化與城市：共同打造一個亞洲精神文化圈

瀨戶內海的藝術季告訴世界，藝術不該只被放在博物館，而是要放在生活裡。台灣若把城市文化敘事與台灣藝術家能量帶入日本的地方創生，日本若把其深度美學與千年文化視野帶入台灣的地域再生，兩國可以共同打造亞洲最重要的藝術海域，共建跨國文化策展平台並打造新時代的「東亞人文共同體」。

二、科技與供應鏈：打造台日聯合的未來產業模式

台積電到熊本，不只是產能調度，而是一種時代訊號，台日兩國的科技、製造、工程文化，正在被世界視為最安全、最高品質、最值得信任的組合。未來台日可以共同打造次世代半導體產業帶，以及AI×製造×智慧城市的跨國平台，共創永續能源與新交通的共同實驗場

三、教育與青年：打造跨國行動者的共同世代

在日本遇到很多年輕人，他們對台灣的熱情遠比想像中高；在台灣也看到許多年輕創作者，把日本當作第二現場。如果台日之間能建立共同的跨國學習計畫，甚至社區與社區之間的共創平台，那麼未來30年的亞洲文明風貌，很可能就是由這群年輕人共同塑造。

日本與台灣不是互相依賴，而是互相完成。命運讓我們站在一起，歷史讓我們理解彼此，科技與文化讓我們互相需要，但共創，才會讓我們共同變得更好。

未來20年，亞洲需要新的敘事、需要新模式、需要新的文明地圖。台灣與日本可以一起畫出這張地圖。從共玩走向共創，從藝術走向文明，從海洋走向未來。