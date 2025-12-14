三芳及子公司立基先進材料 與巴斯夫簽署永續循環經濟合作備忘錄

上市塑化股三芳（1307）及子公司立基先進材料，近日與全球化工龍頭巴斯夫簽署「永續循環經濟合作備忘錄」，將結合巴斯夫的永續及高性能材料、三芳化學回收聚酯多元醇的專業，及立基於薄膜製造技術與市場通路優勢，攜手打造符合國際回收標準（GRS認證）的產品組合，為全球鞋類品牌與消費者提供創新解決方案。

巴斯夫表示，合作首要里程碑將推出GRS認證的TPU薄膜，兼具高性能與環保責任，協助鞋類品牌在不犧牲品質與耐用度的前提下，導入回收材料。三方將透過技術創新、資源整合及嚴格品質控管，積極推動回收材料於鞋材、服飾、薄膜、電子工業薄膜等多元產業應用，擴大循環經濟的正向影響力。

此次合作不僅是產業鏈的創新突破，更是台灣邁向國際永續標竿的重要里程碑。預計近期推出三方共同合作的GRS認證TPU薄膜，為品牌客戶與終端消費者帶來真正兼具高性能與環保價值的解決方案。

三芳化學總經理林至逸表示，很高興能與全球化工龍頭德商巴斯夫以及立基先進材料攜手合作，率先推動符合全球標準的創新回收技術，為台灣及全球的品牌與消費者帶來真正的價值。

林至逸也同時以立基先進材料總經理的身份補充，憑藉公司在TPU薄膜應用領域的深厚專業，立基有信心引領TPU薄膜減碳及環保創新。此次三方攜手合作，將共同為永續材料樹立全新標竿。

巴斯夫特性材料業務部總裁雍萬霆（Martin Jung）表示，榮幸能與三芳化學及立基先進材料攜手，落實永續作法。憑藉我們的 TPU 技術與專業知識，巴斯夫協助品牌大規模將回收材料導入產品中。將一起踏上塑膠轉型之旅，使命明確; 加速推動循環解決方案、減少碳排放，並為產業永續樹立全新標竿。

巴斯夫表示，公司致力於2050年實現淨零碳排，三芳化工與立基先進材料則在回收再利用與市場應用領域持續創新。此次策略聯盟不僅展現企業對地球永續的承諾，更以實際行動引領產業邁向低碳、循環、共榮的未來。