太景結盟英矽智能攻AI新藥 瞄準CKD貧血市場

新藥研發公司太景*-KY（4157）宣布公告，子公司太景生技、太景醫藥研發（北京）公司正式與英矽智能科技（上海）公司（Insilico Medicine Ltd.）、及生成式AI新藥公司Insilico Medicine IP Limited簽署慢性腎臟病（CKD）貧血新藥ISM4808之引進協議。

根據協議條款，太景將取得 ISM4808（PHD 抑制劑）在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和台灣）的進一步開發、商業化和再授權的獨家權利。

太景生技表示，生成式AI的潛力新藥ISM4808是一款潛在最佳（best-in-class）的PHD抑制劑，其靶點作用於諾貝爾獎肯定的HIF-α訊息傳導路徑，旨在透過誘導紅血球生成素（EPO）和改善鐵利用率來促進紅血球再生，以治療CKD貧血。值得注意的是，ISM4808的創新結構是由英矽智能自有的Chemistry42引擎所設計，並在12個月內完成了設計、合成和測試。ISM4808系列發現過程亦於2024年1月發表於《藥物化學雜誌》(Journal of Medicinal Chemistry)。

在臨床前研究中，ISM4808在體外和體內試驗均顯示出顯著療效，並具備良好的口服藥物特性及安全性。該計畫已於2023年取得中國大陸國家藥監局藥品審評中心（CDE）的臨床試驗 (IND) 許可。

太景生技董事長黃國龍指出，很高興能與英矽智能建立策略合作夥伴關係，英矽智能以生成式AI平臺帶來的創新確實令人印象深刻。在中國大陸即有超過百萬名透析患者，PHD抑制劑藥物市場呈現爆發式成長，市場規模在短短五年間從人民幣5,000萬元增長至24.5億元，且口服藥物逐漸取代傳統注射型藥物，以符合用藥便利性及依從性的臨床需求。此項授權與太景生技在創新藥物的使命完美契合，太景將致力於推進此專案的臨床開發。

英矽智能聯合首席執行官兼首席科學官任峰表示，在 AI 平台的賦能下，英矽智能在PHD項目中高效提名了兩款用於不同適應症的新型小分子抑制劑。非常高興其中一款藥物ISM4808將由太景繼續推進。他相信，太景強大的藥物研發能力和臨床資源，將助力加速專案進程，使人工智慧驅動的療法早日惠及有臨床需求的患者。

太景生技表示，慢性腎臟病貧血是一個嚴重的全球健康問題，每年導致超過150萬例死亡，超過七分之一的慢性腎臟病患者面臨貧血問題。CKD患者因腎臟分泌的EPO減少，導致無法製造足夠紅血球。目前，慢性腎臟病貧血尚無法完全被治癒，現有治療主要集中在緩解疲勞、呼吸急促等症狀，顯示仍有大量醫療需求未被滿足。