攻韓流商機 新竹SOGO韓國展登場迎耶誕

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「溫點馬卡龍」主打聖誕造型馬卡龍，可愛造型相當吸睛，9入耶誕禮盒售價850元。業者／提供
韓國明星接連來台舉辦大型演唱會，韓流旋風席捲全台，新竹SOGO看準熱度，即日起至25日在3F活動會館舉辦韓國展，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚韓味街頭，不必飛韓國也能吃好逛滿一站滿足。

新竹SOGO表示，這集結8家人氣品牌與3家新進品牌，其中來自釜山的「三進魚板」以新鮮魚漿製作，口感Q彈聞名，是釜山街頭最具代表的小吃；韓國超商長年熱賣的「香蕉牛奶」帶來胖胖瓶三大人氣口味，香蕉、草莓與哈密瓜，香甜滋味是親子家庭必買清單；「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配蟹肉，是許多饕客的最愛；韓國棉被品牌「小室家居」首次在新竹百貨亮相，以輕盈柔軟與高保暖著稱的韓國寢具，成為年底最受矚目的生活選物之一。

甜點控不能錯過的有，韓國姐姐經營的「溫點馬卡龍」主打聖誕造型禮盒，可愛造型相當吸睛，內餡厚實甜度適中，讓人回味無窮；超人氣甜點品牌「山摺山甜點坊」使用被譽為奶油界勞斯萊斯蒙太古奶油，製作可頌與反折千層，帶有獨特堅果奶香；「零零特賣」擁多款日韓高CP值美妝與保養品一應俱全。

為回饋SOGO APP會員，業者推出多重滿額禮，至12/15(一)單筆消費滿1,200元(含)以上，可換韓國展100元電子十足抵用券；12/16(二)-12/25(四)單筆滿1,000元(含)以上可換韓國米麵線、單筆滿3,000元(含)以上可換綠茶園五味子茶球、累計滿6,000元(含)以上可換高麗人蔘雞粥，多重優惠享不停，越買越划算。

每個週末都有精彩活動，包括K-POP金曲猜歌大賽與超可愛香蕉牛奶人偶見面會，讓民眾輕鬆體驗韓國文化；2025即將進入尾聲，業者祭出Happy Go點數清零活動，扣快樂購100點即可換50元韓國展電子購物金、扣快樂購500點即可換300元聖誕跨年電子購物金，提醒民眾把握年底點數兌換期限。

於1F中央路大門口耶誕燈海與粉紅旋轉木馬，將一路展出至明年2月，是大新竹區不可錯過的打卡熱點，璀璨銀白燈光與粉嫩旋轉木馬吸引許多情侶、親子與網美前來拍照，增添濃濃浪漫氣息，持續陪伴民眾度過聖誕、跨年美好時光。

新竹SOGO韓國展中的「奉船長」原裝進口醬油螃蟹，鮮甜蟹膏搭配Q彈蟹肉。業者／提供
新竹SOGO於1F中央路大門口耶誕燈海與粉紅旋轉木馬，將一路展出至明年2月。業者／提供
新竹SOGO於韓國展至12月25日，以正宗韓國美食、甜點、生活選物與美妝保養品打造濃厚韓味街頭。業者／提供
韓國 人氣甜點 SOGO

相關新聞

Jeep 重返台灣市場 成2026年銷售新黑馬

2026年的國內車市將有更多的選，睽違15年Jeep品牌重返台灣市場，經典車款 Jeep Wrangler 強勢登台，訂...

大同華映案遭陸判賠131億元 恐影響每股虧損逾6元

大同昨（13）日重訊公告，接獲中國大陸最高人民法院終審判決，駁回上訴維持原判。這項源自前子公司中華映管（華映）在中國大陸...

格上租車2026年切入樂齡服務、開發「智能移動 AI 代理人」

裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車與行冠企業在花蓮救災成「移動超人」協助災居助重建；2026年營運布局再擴大，將...

AI 住宅時代來臨 瑞司推新一代治理智慧建築系統

台北國際建材展登場，REXLiTE.Ai瑞司智慧系統發表新一代「治理式智慧建築系統」，訴求可整合智慧建築、智慧家庭、社區...

大同鉅額債務 考驗新團隊

大同董事長張榮華自今年8月接掌大同以來，積極轉型，然仍要面對之前遺留的鉅額負債懸案。張榮華能否有效將此案財務和法律衝擊降...

中鋼喊主動出擊守住市場 董座黃建智強調以轉型提升競爭力

中鋼董事長黃建智昨（13）日說，「沒有一個偉大的成就，是靠等待而來」，當前鋼鐵市場陷入泥濘，中鋼不是被動等待市場變好，而...

