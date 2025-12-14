長華集團齊聚百名員工投入援中港濕地守護 落實企業ESG承諾

為響應企業社會責任與生物多樣性保育理念，長華電材（8070）、長華科技與易華電子等三家公司於2025年12月13日發起「援中港濕地保護活動」，在長華集團總裁陳志宏、集團策略顧問黃嘉能、長華電材暨長華科技董事長洪全成以及易華電子總經理黃梅雪帶領下，共計101名員工參與。本次活動選址於高雄市楠梓區援中港濕地公園，聚焦於濕地生態保育，展現三家公司對環境責任的重視與承諾。

長華電材暨長華科技董事長洪全成表示，援中港濕地是台灣重要的生態區域，也是觀察水質與環境狀況的重要地方。工廠排放的水是否乾淨，往往能在這裡清楚反映出來。雖然表面整潔，但在水溝與道路邊仍有許多細節需要整理，必須仰賴人力清除垃圾與雜草，才能讓環境變得更好。希望透過這次活動，把濕地整理得更乾淨、更美，也讓更多人了解環境保護的重要性，為生態盡一份心力。

活動當天，員工分組進行沿道路水溝叢生雜草與垃圾清理工作，並移除濕地圍籬邊過於茂盛、阻礙道路視線的外來種銀合歡和強勢植物。此舉不僅改善濕地景觀，也有助於減少塑膠與廢棄物對水道與濕地的污染。經過一個上午的努力，共清理出逾60大袋、近520公斤的垃圾和雜草。

此外，在 ESG 理念中，生物多樣性與自然環境保育愈發重要。為加深對濕地生態的認識，活動特別安排專人進行生態導覽，透過實地觀察與解說，讓參與者了解濕地在城市生態系與生物多樣性中的關鍵角色，以及保護濕地與維護棲地的重要性。

長華集團表示，環境永續不只是口號，希望透過此次活動讓更多人了解濕地的重要性，並持續推動環境保護與社會公益行動，為下一代打造更好的生活環境。此次活動也是集團旗下三家公司攜手落實ESG理念的重要展現，期盼能鼓勵更多員工關心並守護身邊的自然環境。