快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

共信-KY 海外擴張再添一國！新增新加坡授權 擴大東南亞市場布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）14日代子公司共信醫藥科技公告，其核心產品 PTS302（甲苯磺酉先胺注射液） 治療肺癌新藥，繼與馬來西亞 公司完成授權合作後，進一步簽署新增新加坡地區的授權及經銷合約，成功擴大PTS302 於東南亞市場之策略布局。

共信-KY 表示，根據新加坡癌症統計資料，肺癌為當地常見且致死率偏高的癌症之一。2018 年至2022年五年間，新加坡共診斷近9,000 例肺癌病例，平均每年約1,800 例。其中，惡性氣道阻塞（Malignant Central Airway Obstruction, MCAO）發生率約為25%，推估每年約有 450 名患者具有相關治療需求。

若以每位患者接受一次完整治療療程、每療程費用約1萬美元 估算，新加坡針對該適應症之年度潛在市場規模約為 450 萬美元，五年市場規模約可達 2,250萬美元。本次新增新加坡市場授權，將有助於PTS302 積極切入高醫療可近性市場，進一步提升其國際商業化潛力。

此外，共信的PTS302於上週已順利通過中國大陸《商業健康保險創新藥品目錄》，公司表示，這是共信在亞洲主要醫療市場准入進程的重大進展。

共信總經理林懋元表示，《商業健康保險創新藥品目錄》是針對暫時尚未納入基本醫保之創新藥品，提供以商業保險先行支付的過渡機制，不僅可及早回應臨床治療需求，亦可透過實際用藥情形累積真實世界數據，作為後續銜接基本醫保准入的重要依據。

林懋元進一步指出，PTS302憑藉其創新程度高、臨床價值明確，且對患者具顯著治療效益等優勢，在優先納入創新藥商保目錄後，亦可作為未來進入基本醫保目錄前之試點藥物，對於 PTS302 在中國大陸市場的長期商業化推展具有關鍵意義。

共信-KY 表示，隨著新加坡授權布局與中國大陸《商業健康保險創新藥品目錄》進展同步推進，PTS302 將持續強化其在亞洲市場的布局深度，為公司未來營運與業務發展注入成長動能。

市場 新加坡

延伸閱讀

全球最強護照排名出爐！「這國」蟬聯榜首 台灣名次進步、居第36

將參選台中市長 何欣純走訪新加坡特別看這3件事

中俄空中巡航後 中共與新加坡陸軍聯合訓練

「雷神旋風」掀暴動！63歲陳雷沒輸張學友 一字馬驚呆全場

相關新聞

Jeep 重返台灣市場 成2026年銷售新黑馬

2026年的國內車市將有更多的選，睽違15年Jeep品牌重返台灣市場，經典車款 Jeep Wrangler 強勢登台，訂...

大同華映案遭陸判賠131億元 恐影響每股虧損逾6元

大同昨（13）日重訊公告，接獲中國大陸最高人民法院終審判決，駁回上訴維持原判。這項源自前子公司中華映管（華映）在中國大陸...

格上租車2026年切入樂齡服務、開發「智能移動 AI 代理人」

裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車與行冠企業在花蓮救災成「移動超人」協助災居助重建；2026年營運布局再擴大，將...

AI 住宅時代來臨 瑞司推新一代治理智慧建築系統

台北國際建材展登場，REXLiTE.Ai瑞司智慧系統發表新一代「治理式智慧建築系統」，訴求可整合智慧建築、智慧家庭、社區...

大同鉅額債務 考驗新團隊

大同董事長張榮華自今年8月接掌大同以來，積極轉型，然仍要面對之前遺留的鉅額負債懸案。張榮華能否有效將此案財務和法律衝擊降...

中鋼喊主動出擊守住市場 董座黃建智強調以轉型提升競爭力

中鋼董事長黃建智昨（13）日說，「沒有一個偉大的成就，是靠等待而來」，當前鋼鐵市場陷入泥濘，中鋼不是被動等待市場變好，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。