Jeep 重返台灣市場 成2026年銷售新黑馬

2026年的國內車市將有更多的選，睽違15年Jeep品牌重返台灣市場，經典車款 Jeep Wrangler 強勢登台，訂價策略採取零關稅，讓想買Jeep的消費者不用等待關稅調降。汽車達人分析，Jeep在國內有特定的愛好者，再加上訂價策略採零關稅，近年來喜歡上山、下海旅遊的消費者變多，這款車明年有望成為車界新黑馬。

這次Jeep總代理 寶嘉聯合乃在「美國進口關稅假設為零%」之前提下訂定 Jeep Wrangler 預售價格； Wrangler Sahara車款汰舊換新加上新購小客車退稅價格為199.8萬元，Wrangler Rubicon汰舊換新加上新購小客車退稅價格為229.8萬元。

台灣越野車迷引頸期盼的美國經典傳奇品牌Jeep12月10日正式宣布重返台灣，總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，這不僅是一個品牌的回歸，更象徵著承載美國自由精神、探險文化與真實靈魂的經典圖騰，再次踏上台灣土地的重要時刻。

吳睿弘表示，這次代理要重新點燃消費者對於Jeep的速度或越野的熱情，Jeep自 1941 年於美國誕生以來，憑藉純粹越野基因與無畏探索的品牌精神，形塑全球越野文化的原型，啟發無數探險者跨越未知疆界、拓展生活版圖。八十餘年間，Jeep不僅是一款車，更是一種生活方式，更代表一種向前勇於突破、追求自由的價值信念，期望這個品牌重返台灣後，能跟著台灣經濟一起同步成長。

吳睿弘進一步分析，每一輛 Jeep Wrangler 都是一封寫給世界的宣言，鼓勵駕駛者追尋本我、突破疆界，用行動刻劃生命的軌跡。它體現 Jeep亙古不變的生活哲學：「GO ANYWHERE, DO ANYTHING｜邊界・任你」。Jeep Wrangler 的存在，再次銘刻 Jeep作為無法模仿、不可超越的越野傳奇 THE ORIGINAL SUV. 無法複製的吉普車。