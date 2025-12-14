華興迎戰全球淨零浪潮 聚焦食物與飲料設備照明、ESG 與智慧人因照明

華興電子（6164）2025年12月12日舉辦法說會，自2002年上櫃、2008年轉上市以來，持續深耕LED光源技術與應用。董事長劉守雄表示，2024年配發每股0.5元股利，2025年11月公司自結稅前損益為獲利1,967萬，預期將達成連續獲利的成績，華興往後在既有之基礎運作下，仍能穩健的經營與獲利。

華興早於1991年西進中國大陸設廠，並於2007年成立華能投入照明成品；華興公司48年來參與LED產業演變軌跡，但自從新冠疫情發生以後，整個台灣LED產業面臨前所未有的嚴峻壓力，華興勵精圖治，透過資產活化、資金運用的改善與組織調整，成功在2021年由虧轉盈，2022年及2024年分別配發0.55元及0.5元股利，向股東表達回饋。

華興近年全面檢視產品組合與市場結構，果斷調整不具效益的業務，集中發展LED利基產品,包含模組、室內專業照明與食物、飲料設備照明..等優勢領域，建立具差異化的藍海布局。子公司華能光電現為台灣在地平板燈供應商，並與國內外照明大廠合作，針對不同使用情境，以人性化設計與極致節能為核心，推動產品精緻化與深耕策略。

其中，低溫照明為華興最具代表性的技術成果，也是公司最重要的利基市場。低溫環境雖有利散熱，但冰櫃與冷凍設備的潮濕條件,又要兼顧長壽命與高可靠度表現對設計技術力是更高考驗。華興多年來在此領域深耕，被市場公認為低溫照明領導者，IP68 防水等級的燈條廣泛應用於冷凍冷藏櫃。19 年前以全家便利商店和松青、全聯冰櫃照明為起點，, 逐步擴展至多個零售通路。同時搭配商用空間照明及智能控制系統,華興電子的低溫照明從便利商店、百貨超市，將擴展至「量販」的一站式社區購物中心市場, 同時提供業主「一站式照明解決方案」。

憑藉技術力與穩定供應能力，華興成功進入國際飲料與冷凍設備大廠供應鏈。華興於9年前攻下可口可樂冷藏櫃照明之北美市場並持續供貨；百事可樂與多家國際冷凍冷藏設備製造商也陸續成為長期合作客戶，公司具備每年數百萬組的燈條產能，使其在全球冷鏈照明市場建立穩固地位。

面向未來，華興制定「聚焦產品、聚焦客群、聚焦市場節奏」的策略主軸，並透過精準篩選客戶與產品組合、集中資源與強化效率，推動利潤成長。同時，公司啟動 ESG 與企業形象升級工程，包含永續報告書、碳盤查與新版網站識別，掌握全球淨零趨勢下的節能照明與智慧設備商機。

在產品武器上，華興以三大產品線構築競爭力：其一，LED 元件從一般照明拓展至全光譜與特殊波段，滿足醫療、美食呈現、生鮮冷櫃與鮮花保鮮等專業市場的光質需求；其二，低溫產品線由商用冷凍冷藏市場延伸至熱食展示櫃照明、商業招牌光源與商空照明，形成完整的食品與飲料零售展示照明解決方案；其三，ESG照明系統產品由傳統照明升級至健康照明、智慧控制與整合式系統方案，提升附加價值與客戶黏著度。

劉守雄強調，華興將持續深耕低溫照明優勢，同時以 ESG、智慧化與國際化為三大動能，積極掌握全球節能與淨零浪潮帶來的龐大機會，為公司邁向下一階段成長奠定穩固基礎。